El restaurante gallego donde Javier Gutiérrez es cliente habitual: "Es un clásico de la ciudad, tiene un buen café "

Hablar de A Coruña es hacerlo de una ciudad donde la gastronomía ocupa un lugar privilegiado. Sus marisquerías, tabernas y cafeterías históricas forman parte de su identidad y convierten cualquier paseo por el centro en una oportunidad para sentarse a disfrutar de su cocina.

Entre quienes mejor conocen estos rincones se encuentra Javier Gutiérrez, que ha recomendado alguno de sus establecimientos favoritos para comer o simplemente tomar un buen café.

Uno de los imprescindibles para el intérprete es el Restaurante Alfonso, un clásico de la ciudad conocido por su cocina tradicional. "Soy un enamorado de la ensaladilla. La del restaurante Alfonso es una de las mejores. Puedes disfrutarlo con cualquier vino de su amplia carta", expresó en la Guía Repsol.

Además de esa ensaladilla que tanto recomienda, el restaurante ofrece una amplia propuesta basada en la cocina gallega de siempre, con pescados frescos, carnes, mariscos de temporada, arroces, pulpo... A ello se le suma una cuidada selección de vinos nacionales e internacionales.

Otro de los establecimientos que Javier Gutiérrez no duda en recomendar es el Café Avenida, uno de esos cafés tradicionales que conservan el ambiente de toda la vida.

"Es un clásico de la ciudad. Tiene un buen café con bollería o churros y conserva el detalle de ofrecer la prensa al día al cliente", explica el actor.

La lista de favoritos de Javier Gutiérrez la completa O Galo, un restaurante que destaca por ofrecer cocina casera a precios muy competitivos.

Un clásico café con churros Cedida

"Comida casera en pleno centro de la ciudad" y "mantiene una relación calidad-precio excelente", resume el intérprete.

Su carta reúne muchos de los platos más representativos de la cocina gallega, desde guisos tradicionales y carnes hasta pescados, tortillas, croquetas y postres elaborados de forma artesanal, manteniendo ese espíritu familiar que tanto valoran los clientes habituales.

Estas tres recomendaciones reflejan una forma muy concreta de entender la gastronomía. Establecimientos con historia, sin grandes artificios y donde lo importante sigue siendo el producto y el trato cercano.

Desde una de las mejores ensaladillas de la ciudad hasta un desayuno con café y churros o un menú de cocina casera, Javier Gutiérrez demuestra y reafirma que A Coruña también se descubre a través de sus bares y restaurantes más emblemáticos.

Diferentes propuestas, pero siempre con la misma intención: mantener intacta la esencia de la tierra gallega a pesar del paso de los años y ser punto de encuentro tanto de vecinos como de visitantes.