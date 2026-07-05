Pablo Ojeda, nutricionista: "La mejor pasta para el verano no lleva nata; añade verduras, aceite de oliva y atún o pollo"

Con la llegada del calor —se espera que en los próximos días una ola de calor azote la península—, las ensaladas de pasta se convierten en uno de los platos más socorridos del verano.

Sin embargo, muchas versiones incorporan salsas cremosas que, lejos de hacerlas más saludables, las convierten en comidas pesadas y difíciles de digerir.

Precisamente contra ese práctica (y error) carga el nutricionista Pablo Ojeda, recién incorporado como colaborador de El verano se mueve, el nuevo programa que estrenó Telecinco con Ion Aramendi al frente.

Para el nutricionista, un rostro habitual en televisión, el problema no es la pasta, sino el acompañamiento. Ojeda insiste en que los hidratos de carbono no son los responsables de que este plato engorde.

En realidad, explica, el exceso suele estar en las salsas elaboradas con nata, muy ricas en grasas saturadas y responsables de digestiones mucho más lentas.

Durante el verano, esta diferencia cobra todavía más importancia. El organismo ya está realizando un esfuerzo para mantener estable la temperatura corporal y las comidas especialmente grasas aumentan la sensación de pesadez, calor y somnolencia tras la comida.

Sustituir la nata por aceite de oliva virgen extra permite aligerar el plato sin renunciar al sabor y aporta grasas saludables propias de la dieta mediterránea.

El problema del almidón

Pero uno de los consejos más repetidos por el nutricionista va un paso más allá y tiene como protagonista al almidón resistente.

Ojeda explica que, una vez cocida, la pasta puede enfriarse en la nevera antes de consumirse. Ese proceso modifica parte de la estructura del almidón, que pasa a comportarse de forma similar a la fibra.

Como consecuencia, el organismo no lo absorbe completamente, disminuye el impacto sobre la glucosa en sangre, aumenta la sensación de saciedad y favorece la microbiota intestinal. Incluso si posteriormente se recalienta ligeramente, esa transformación se mantiene.

A partir de esa base, el experto propone construir una ensalada de pasta equilibrada y muy apropiada para los meses de calor. La receta comienza con una buena cantidad de verduras frescas de temporada: tomate, pepino, pimiento, cebolla o calabacín.

Estos ingredientes aportan aportan agua, vitaminas, minerales y fibra, además de ayudar a reponer parte de los líquidos perdidos con el sudor. De hecho, Ojeda suele recomendar comenzar la comida por los vegetales para favorecer un mejor control de la glucosa y aumentar la saciedad.

El plato se completa con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una fuente de proteína magra, como atún al natural o pechuga de pollo, que ayudan a conservar la masa muscular y prolongar la sensación de saciedad.

El resultado es una receta sencilla, económica, rápida de preparar y mucho más adecuada para afrontar las altas temperaturas sin renunciar a uno de los alimentos más populares del verano.