Hoy en Prime Video: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror de 2 horas de duración

La ciencia ficción vive uno de sus mejores momentos y Proyecto Salvación se ha convertido en una de las películas más aclamadas del año.

Tras conquistar a la crítica y al público en su paso por los cines, la superproducción protagonizada por Ryan Gosling ya puede verse en Prime Video, donde promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la plataforma.

Basada en la exitosa novela Project Hail Mary, de Andy Weir, la cinta combina aventura espacial, suspense, humor y una historia cargada de emoción.

Fotograma de la película 'Proyecto Salvación'. Sony Pictures IMDb

Con una duración de 2 horas y 36 minutos, la película está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, responsables de títulos como Spider Man: Un nuevo universo. El reparto está encabezado por Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung y Milena Vayntrub.

La historia sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta completamente solo a bordo de una nave espacial situada a años luz de la Tierra.

Desorientado y sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí, poco a poco comienza a recuperar la memoria mediante una serie de flashbacks que reconstruyen los acontecimientos previos a la misión.

Es entonces cuando descubre una realidad aterradora: el Sol se está apagando lentamente debido a una misteriosa sustancia que amenaza con extinguir toda la vida en la Tierra.

Convertido en la última esperanza de la humanidad, Ryland deberá utilizar todos sus conocimientos científicos para averiguar el origen del fenómeno y encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde.

En su viaje descubrirá que no está tan solo como creía y acabará forjando una inesperada amistad que cambiará por completo el rumbo de la misión y de su propia vida.

Uno de los grandes aciertos de la película es su capacidad para combinar conceptos científicos complejos con un toque cercano y entretenido. A diferencia de otras producciones del género, Proyecto Salvación no se limita a mostrar espectaculares secuencias espaciales.

La película pone el foco en la inteligencia, la cooperación y el ingenio como herramientas para superar una crisis de dimensiones planetarias.

Visualmente, el film destaca por sus impresionantes efectos especiales, el diseño de las naves y la recreación del espacio profundo. Muchos espectadores afirman que puede recordar a grandes referentes del género como Interstellar y Marte.

A ello se le suma la interpretación de Ryan Gosling, muy elogiada por la crítica por sostener prácticamente en solitario buena parte del metraje.