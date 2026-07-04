Jesulín revoluciona 'Tu cara me suena': le pide matrimonio a María José Campanario en directo, con anillo incluido

Jesulín regala un anillo a su mujer en el plató de 'Tu cara me suena'. Atresmedia

Jesulín de Ubrique y María José Campanario se han convertido este viernes en los grandes protagonistas de la semifinal de Tu cara me suena.

La pareja, que ha debutado como dúo en el programa de Antena 3, ha sorprendido al público con una actuación cargada de química.

Juntos han imitado a Amistades Peligrosas interpretando su famoso tema Me quedaré solo, en una cuidada puesta en escena de estética noventera y con una coreografía que ha permitido ver a la mujer del extorero en un registro completamente nuevo.

Pero la gran sorpresa de la noche no ha quedado en las sorprendentes dotes vocales de ambos. Y es que el final ha sido completamente inesperado: el gaditano le ha pedido matrimonio a su mujer en el plató, arrodillándose ante ella y entregándole un anillo que ha desatado la ovación del plató.

"¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo?"

La odontóloga se ha convertido en una de las revelaciones de la noche gracias a su seguridad sobre el escenario, su afinación y su sorprendente capacidad vocal.

El jurado no ha tardado en reconocer su talento: "No sabía que tú cantabas, pero además muy bien", ha celebrado Lolita Flores, mientras que Àngel Llàcer ha destacado la complicidad del matrimonio sobre el escenario.

Jesulín de Ubrique ha tomado la palabra. Sin reparos y visiblemente emocionado, ha reconocido el esfuerzo de su mujer en la actuación y ha abierto sus sentimientos ante los millones de espectadores.

"Yo llevo 25 años con mi mujer, 24 años casado y 11 meses (de noviazgo)", ha empezado diciendo. Y ha compartido que desde que la vio supo que era "la mujer de su vida" y que por eso "fui por ella lanzao".

No contento con ello, le ha hecho una declaración que ha paralizado el plató: "Ha sido tan elegante la puesta en escena que hoy es un día tan importante para mí que me gustaría, ya no pedirte matrimonio. ¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo hasta que nos muramos?".

Acto seguido, Jesulín se ha arrodillado y le ha entregado a María José Campanario un anillo de oro de 24 quilates, sellando la escena más romántica de la noche.

Jesulín regala un anillo a su mujer en el plató de 'Tu cara me suena'. Atresmedia

La reacción ha sido inmediata: el público se ha puesto en pie, Campanario se ha emocionado ante la propuesta y el jurado se ha mostrado sorprendido. "¡Cuánto bien le haces a este hombre!", ha exclamado Florentino Fernández.

La pareja se ha fundido en un abrazo y en un beso de película, aplaudido por un público entregado. Sin duda, se ha tratado de un episodio inolvidable que ya ha pasado a formar parte de la historia de Tu cara me suena.

Campanario, ¿próxima concursante de 'Tu cara me suena'?

No ha sido la primera vez que el matrimonio ha revivido un momento así, ya que en 2024 hizo algo parecido en un reportaje en ¡HOLA! con motivo de su vigésimo segundo aniversario de boda.

La actuación de María José Campanario no solo ha emocionado a Jesulín, sino que también ha dejado al jurado con ganas de volver a verla sobre el escenario.

Àngel Llàcer, presidente del jurado, ha aprovechado la ocasión para invitarla públicamente a convertirse en concursante de Tu cara me suena.

Aunque no se ha especificado en qué edición podría debutar, su nombre empieza a sonar como una de las futuras apuestas de Antena 3, especialmente después de la buena acogida que ha tenido su actuación y de la naturalidad con la que se ha desenvuelto en el formato.

No ha sido su primera experiencia en un gran formato televisivo. En 2024 debutó en Mask Singer, donde sorprendió al público bajo la máscara de Oveja, convirtiéndose en una de las revelaciones de la edición.

Más tarde mostró su faceta más divertida y competitiva en El Desafío, donde también participó el torero. En el programa presentado por Roberto Leal, la odontóloga se enfrentó a pruebas de enorme exigencia física y emocional. "Me voy con el corazón muy lleno", confesó tras su última actuación.

Cabe recordar que Campanario participará en Hasta el fin del mundo, el reality de aventuras que RTVE prepara para la próxima temporada. Su incorporación al formato supondrá su tercera experiencia en un gran programa de prime time, consolidando su perfil como nuevo rostro televisivo y reforzando la presencia de la familia Ubrique-Campanario en la pequeña pantalla.