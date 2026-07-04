Antonio Orozco, 53 años: "Llevo 334 días consecutivos estudiando inglés para poder hablar con la novia de mi hijo"

Que un padre esté dispuesto a hacer cualquier cosa por la felicidad de sus hijos no es ninguna novedad, pero lo de Antonio Orozco roza el heroísmo. Al menos, en materia lingüística...

A sus 53 años, el cantante ha desvelado en una entrevista con el presentador Marc Giró el verdadero y simpático motivo por el que lleva casi un año pegado a los libros de idiomas: la "amiga especial" de su hijo Jan.

Todo comenzó cuando el hijo del músico se trasladó al Reino Unido para continuar con sus estudios de música, producción y composición. En la actualidad, el joven continúa sus estudios en la Academia de Música y Artes Escénicas de Londres (LSME).

En la ciudad, el joven no solo ha encontrado formación para su futuro: también el amor. El "problema" -o la bendición, según se mire-, llegó cuando la joven en cuestión, una chica extranjera que no habla español, cruzó por primera vez la puerta del hogar de los Orozco.

El "desierto de Almería" en casa

Con el sentido del humor andaluz que le caracteriza, Orozco relató la incómoda (y silenciosa) escena que se vivió en el comedor de su casa durante la primera visita de su "nuera".

"Cuando venía a casa a la hora de la comida, eso era el desierto de Almería. Se oía 'pssssh'", bromeó el cantante, recreando el sonido del viento y el silencio que dominaba la mesa ante la imposibilidad de comunicarse con su invitada.

Para un hombre acostumbrado a la calidez, la charla y también el alboroto, aquella barrera idiomática se convirtió en una auténtica encrucijada.

"Yo digo: esto es una tragedia", confesó entre risas. Fue en ese instante, espoleado por el orgullo de buen anfitrión y un poquito de amor propio, cuando Orozco "se vino arriba" y utilizó a su propio hijo como intérprete para lanzar un órdago de los que hacen época: "Tradúceme. Dile que la próxima vez que venga, yo hablaré inglés de puta madre".

Ante la mirada incrédula de su hijo Jan, que le llegó a preguntar si de verdad quería que tradujera semejante declaración de intenciones, el de Hospitalet de Llobregat se mantuvo firme: "Díselo".

Antonio Orozco y su hijo Jan en los Premios Goya 2022. GTRES Gtres

Un alumno aplicado

Así, lo que en su día pudo parecer una bravuconada del momento, se ha terminado convirtiendo en un compromiso de hierro. Orozco confirmó con orgullo, y para sorpresa de los espectadores, que ha cumplido su palabra con creces: "Os lo juro, ¿eh? Llevo 334 días consecutivos estudiando inglés".

Y es que, en su caso, el puro instinto de supervivencia en las comidas familiares ha sido el motor que lo ha impulsado a lanzarse en la lengua de Shakespeare.

Así, tras casi un año de racha ininterrumpida, el artista ya no se limita a los clásicos The cat is on the table o My tailor is rich.

Fiel a sus raíces, Orozco ha decidido que si aprende la lengua anglosajona es para exportar lo mejor de nuestra cultura. Según confesó en su charla con Marc Giró, ya se siente completamente capacitado para explicarle a la joven, con todo lujo de detalles, cuáles son los 'pilares fundamentales' de la vida en España.

"Le he contado lo que es la Semana Santa, lo que es la lotería, lo que es El Rocío, lo que es el picadillo, lo que es el gazpacho... ¡Se lo he explicado todo a la chiquilla!", remató el cantante ante el aplauso del público.

No cabe duda de que la próxima comida familiar en casa de los Orozco ya no se parecerá, nunca más, al desierto de Almería, sino más bien a un animado pub con mucho arte español.