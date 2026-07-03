Llega a Canal Historia el documental que descubre el papel clave que tuvo España en la independencia de EEUU

Imagen del documental '4 de julio. Una historia española', que estrena este sábado Canal Historia. Canal Historia

Coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Canal Historia estrena este sábado 4 (22:00 horas) su nuevo y ambicioso documental que lleva por título 4 de julio: una historia española.

La producción, que también estará disponible bajo demanda, destapa el papel decisivo y poco reconocido que tuvo España en la victoria de las Trece Colonias frente al Imperio Británico.

4 de julio: una historia española reconstruye la compleja red de diplomacia secreta y apoyo encubierto al inicio de la rebelión, así como la decisiva intervención militar posterior de la Corona española para apoyar a los sublevados.

El documental parte del contexto geopolítico de 1776, cuando las Trece Colonias luchaban por su independencia rodeadas por territorios españoles.

Bajo el reinado de Carlos III, España vio en este conflicto una oportunidad para debilitar a su gran rival, Gran Bretaña y, tras la Guerra de los Siete Años, recuperar Florida, Menorca y Gibraltar.

Unas negociaciones en París, entre los representantes de las 13 colonias, Benjamin Franklin, Silas Deane y Arthur Lee y el embajador español en París, el Conde de Aranda, sentaron las bases para que la Corona española ofreciera ayuda.

España no solo envió armas, pólvora, uniformes y recursos, sino que acabó declarando la guerra a Gran Bretaña, interviniendo militarmente en América (Florida, Luisiana, Misisipi, Caribe, y Golfo de México) y en Europa (“Gran Asedio de Gibraltar”, reconquista de Menorca, y amenazando las propias costas británicas y sus rutas comerciales oceánicas), dispersando, decisivamente, las fuerzas del Imperio Británico.

Entre los protagonistas españoles de este episodio que cambiaría el curso de la historia destacan el Conde de Aranda, impulsor del apoyo español desde la corte y negociador con los enviados estadounidenses; y Diego de Gardoqui, que envió de manera encubierta suministros clave para los rebeldes.

También están Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana y figura clave en la derrota británica en el Golfo de México; o Luis de Córdova, que asestó el mayor golpe logístico de su historia hasta la fecha a la Marina Real Británica.

"En un aniversario tan significativo como los 250 años de la independencia de Estados Unidos, queríamos aportar una mirada que pusiera en valor el papel poco reconocido que España desempeñó en uno de los grandes hitos de la historia moderna", señala Antonio Ruiz, director general de AMC Global Media en España.

Dirigido y producido por Andrew Molina, el documental cuenta con la participación de expertos españoles e internacionales como Hugo O'Donell, Eduardo Garrigues, Eva García, José Carlos Gracia, Kathleen Duval, Rhonda Barlow, Liz Covart y Ricardo Herrera.

'4 de julio. Una historia española' Canal Historia

"Este nuevo documental original forma parte del compromiso de Canal Historia con la divulgación de la historia de nuestro país", añade el directivo.

La producción también aborda cómo Estados Unidos no reconoció el apoyo español ni la deuda contraída. Aunque su papel fue fundamental, España tardó siglos en recibir reconocimiento.

En 2014, el Congreso de Estados Unidos nombró a Bernardo de Gálvez Ciudadano Honorario, uno de los mayores honores del país, que solo se ha concedido a ocho personas en toda la historia.

El historiador estadounidense Thomas E. Chávez resumió en su obra académica la importancia de estos hechos: "Sin la ayuda española, las trece colonias americanas no habrían podido lograr su independencia de la Corona británica".

'We the Hispanos'

Después del estreno del documental, Canal Historia emitirá, por primera vez en televisión, a las 22:55, el documental We the Hispanos.

La película de José Luis López‑Linares explora la profunda huella hispana en la historia y cultura de Estados Unidos, desde las primeras expediciones españolas hasta hoy.

Destaca figuras como Francisco Vázquez de Coronado, María Jesús de Ágreda y Junípero Serra y pone en valor cómo el legado de España, a menudo olvidado, influyó en el mestizaje cultural, la música, las misiones e incluso las tradiciones ecuestres que conectan los charros con los vaqueros.