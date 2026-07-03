Confirmado: Dani Martínez ficha por RTVE para presentar el concurso musical 'Hitster' tras su etapa en Mediaset

Dani Martínez será el presentador de 'Hitster: el juego de los grandes éxitos' RTVE

Movimiento sorpresa. RTVE ha confirmado el fichaje de Dani Martínez. El showman será el encargado de presentar Hitster: el juego de los grandes éxitos, el nuevo concurso musical que prepara la cadena pública para su prime time basado en el juego de mesa.

Con este fichaje, el humorista deja atrás su etapa en Mediaset, grupo al que ha estado vinculado con proyectos tan importantes como Tonterías las justas, Dani & Flo, El concurso del año o Martínez y Hermanos.

Sus últimos trabajos en Telecinco fueron Got Talent, donde hizo de jurado, y La noche del gran show.

Precisamente, estos formatos tuvieron detrás a Fremantle, que es la productora que se va a encargar de Hitster, al igual que El túnel de Jesús Vázquez, la otra apuesta de entretenimiento de RTVE junto a El escondite, con Grison al frente.

"Hacía casi 10 años que no me ponía al frente de un concurso, pero cuando llegó la oportunidad de hacerlo, con Hitster, me ilusioné y no me lo pensé porque estamos hablando de uno de los juegos más vendidos de Europa y que más conecta con la gente", dice Martínez.

Y añade: "En mi entorno, gente de todas las edades conoce y ha jugado a Hitster. Un concurso donde suenan todo el rato hits, cual verbena de tu pueblo, es un concurso donde yo quería estar. Divertido, mucha música y muy jugón. Lo tiene todo".

Aunque Dani Martínez ya había participado anteriormente (y de forma puntual) en programas de RTVE, Hitster: el juego de los grandes éxitos supone su estreno como presentador de un formato propio en la cadena pública. Es su primer proyecto al frente de un concurso para La 1.

El concurso se grabará en el centro de producción de RTVE en Sant Cugat y aún no tiene fecha de estreno confirmada, si bien se prevé que sea una de las bazas de la Corporación para la próxima temporada.

Así es 'Hitster'

La dinámica del juego es la siguiente: dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal musical colocando canciones de éxito en orden cronológico según el año de su lanzamiento.

El primer equipo que logre situar correctamente diez temas en su línea temporal avanzará a la emocionante final por un premio en metálico.

Tras dar el salto a la televisión y convertirse en el estreno de entretenimiento en prime time más exitoso de la cadena alemana RTL de los últimos cinco años, el formato continúa su expansión internacional, con adaptaciones locales ya confirmadas en Países Bajos y Canadá.

Con este nuevo concurso, RTVE apuesta por el entretenimiento de calidad con un enfoque positivo y familiar, donde se pondrán a prueba los conocimientos musicales de los concursantes.