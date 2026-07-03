Beatriz Archidona: "Estoy muy contenta por los datos de '¡De viernes!', pero estoy deseando que acabe 'Tu cara me suena"
EL ESPAÑOL habla con la presentadora a colación del estreno de 'De lunes a viernes' en las tardes de la cadena la próxima semana.
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Desde que Beatriz Archidona dejara las mañanas para ponerse al frente de ¡De viernes! hace tres años, se ha consolidado como uno de los rostros más fuertes de Telecinco.
La presentadora asegura sentirse cada vez más cómoda en el formato de prime time —"ha sido una evolución natural"—, de corazón, del que reconoce estar muy orgullosa de los datos que hace, pese a tener al "titán" de Tu cara me suena en frente.
Y también por conseguir sentar en plató a los famosos más relevantes del papel couché.
Ahora, Beatriz Archidona se enfrenta al reto de llevar esa esencia a las tardes con De lunes a viernes, el magacín de Mandarina que estrenará la cadena este lunes (18:15), y con el que espera contribuir para relanzar definitivamente las audiencias.
¿Y cómo llevará las comparaciones que, nuevamente, se harán de Sálvame? "A mí no me molestan en absoluto. Sálvame ha estado en antena muchísimos años y es normal que se compare", asegura.
¿Cómo afrontas este nuevo reto?
Con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Venimos fuertes con la exclusiva de Cantora. Tengo ganas de pasarlo bien y de conocer a muchos compañeros con los que no he trabajado.
Cuando un reto está hecho con tanto cariño, con tanta gente que conoces, con Santi al lado, que ya somos un matrimonio televisivo de tres años, estoy muy tranquila. Tengo ganas de que llegue el lunes, porque va a ser diferente a ¡De viernes!
La idea es que el tono sea más gamberro que el formato de prime time. ¿Te has marcado un objetivo?
En la presentación le decía a Santi: '¿Cómo vamos a lidiar con todo esto?'. Estamos todos muy ilusionados, pero la que se nos viene encima es grande.
La dinámica del día a día nos va a ayudar, y vamos a dejar que cada uno sea como sea. Hay muchas voces y perfiles diferentes, pero siempre los trataremos desde el respeto y el cariño. A partir de ahí, como pasa en todas las familias y grupos de amigos: si surgen conflictos los abordaremos.
Es verdad que el formato es muy diferente a ¡De viernes! porque aquello es una entrevista con cinco colaboradores y aquí van a ir rotando. Vamos a ir partido a partido.
Karmele Marchante, por ejemplo, llevaba fuera 10 años. ¿Os ha costado que volviera al ruedo?
Ella ya había venido a ¡De Viernes!, hizo una entrevista y estuvo en un debate de Supervivientes. Me dijo que estaba animada, que le apetecía mucho volver y que el momento era ahora. Pues bienvenida, como otras compañeras que también vuelven.
"Estoy muy contenta por los datos de '¡De viernes!', pero estoy deseando que acabe 'Tu cara me suena" porque lo ve toda España"
¿Cómo llevas las audiencias? ¿Te levantas preocupada los sábados?
No sé qué me pasa en mi cuerpo que entre 7:30 y 7:45 me despierto cada sábado con lo cansada que estoy. Es mucho trabajo el que hay detrás, y claro que miro las audiencias.
Con la vorágine del día a día no te va a dar tiempo a pensar mucho porque ya tienes que preparar el programa del día siguiente. Pero no las vivo con preocupación.
Estoy contentísima de los datos que estamos consiguiendo con ¡De viernes! sobre todo porque es una franja muy complicada. Tenemos delante al titán de Tu cara me suena que lo ve toda España y estoy deseando que acabe ya. Y ahora también tenemos el fútbol.
Hay que mirar las cosas en perspectiva y ya van a hacer tres años desde que el público nos acompaña. El objetivo más importante es que a la gente le guste y se anime un ratito a vernos los viernes.
"De ilusión no sé si se vive, pero te ayuda mucho. Tú sabes cuando un programa o una entrevista ha sido buena"
La cadena no atraviesa por su mejor momento. Cuando arrancas un proyecto nuevo, ¿qué te dices a ti misma para que esa presión no te acabe afectando?
De ilusión no sé si se vive, pero te ayuda mucho al día a día. Tú sabes cuando un programa o una entrevista ha sido buena. A mí, con que De lunes a viernes lleve contenido propio potente y lo defendamos de la manera más digna posible, me vale.
Obviamente yo quiero que haya buenos resultados y, poco a poco, ayudar a que mejore la situación; pero tampoco vamos a ponernos un reto de un dato porque sería absurdo.
El reto ya ha sido conseguir la mezcla de colaboradores que tenemos, estar cada día de lunes a viernes, llevar tres años con ¡De viernes! y conseguir los invitados que ha tenido el programa. Toda la actualidad del corazón ha estado sentada en ¡De viernes!
¿Cómo vas a llevar las comparaciones que se hagan con otros programas?
Entiendo perfectamente lo de las comparaciones porque ¿cuántos años llevan los programas de corazón en antena? Sálvame, Tómbola, Salsa Rosa... En los magacines de la propia cadena y de otras hay secciones de corazón, así que es normal hacer comparaciones. A mí no me molestan en absoluto.
Sálvame ha estado en antena muchísimos años y es normal que se compare. Han pasado ya unos cuantos años y es un programa en el que han trabajado amigos.
Pero el público ya nos conoce en ¡De viernes! y vamos a trasladar esa esencia a las tardes, pero con otro ritmo, otros contenidos y otros colaboradores.
¿Cómo llevas las críticas? ¿Te metes en redes sociales a leer lo que se dice sobre ti y del programa?
Sí y no. O las leo e intento que no me afecten, porque no podemos gustar a todo el mundo. A veces, me parecen injustas y otras pues haces autocrítica y dices: 'pues es verdad que ahí no he estado acertada o que el programa ha sido más flojo de contenido'. Es difícil mantener el listón de los invitados cada semana.
"Intento que las críticas no me afecten. A veces, me parecen injustas y otras me sirven para hacer autocríticas"
Pero no te afectan entonces.
No, no me afectan. Cuando son críticas sobre cualidades físicas, eso ya me parece que está fuera de lugar. Eso no es que me duela, me molesta y me indigna porque no me puedo creer que se señale eso.
En ¡De viernes! has ido aportando más opinión y marcando más territorio. ¿Ha sido algo consciente?
Yo venía de las mañanas, donde se hace otro tipo de contenido y donde se aborda la información de otra manera. ¡De viernes! ha sido un aprendizaje y una evolución.
Si el invitado se emociona y yo me emociono, ¿por qué no se lo voy a mostrar a la gente? ¿Por qué no voy a dar mi opinión, porque los invitados no se acuerdan de que se han sentado para hablar?
Ha sido una evolución natural, de sentirme más cómoda y a gusto.