Pepe Rodríguez, chef: "El mejor sándwich no lleva jamón, añade una rodaja de tomate y 15 gramos de mayonesa y mostaza"

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 1

Hay recetas que destacan por su técnica y otras que lo hacen por la historia que esconde detrás. En muchas ocasiones, los platos que más se recuerdan no son los más sofisticados, sino aquellos que nos transportan a la infancia y a la cocina de casa.

Basta un solo bocado para despertar recuerdos que parecían olvidados y demostrar que, muchas veces, el mejor ingrediente es la emoción.

Eso es precisamente lo que le ocurre al chef Pepe Rodríguez cuando prepara el sándwich que le hacía su madre siendo niño. Una receta tan sencilla como deliciosa que, según él mismo asegura, sigue siendo insuperable. "Es el mejor sándwich del mundo. Me trae unos recuerdos maravillosos".

El chef Pepe Rodriguez.

Lejos del clásico sándwich de jamón y queso, su versión apuesta por un relleno mucho más jugoso elaborado con pollo previamente asado y desmenuzado, acompañada de una rodaja de tomate, hojas de lechuga fresca y una salsa muy fácil de preparar.

Ingredientes El sándwich de Pepe Rodríguez Lechuga

15 g o una cucharada sopera de mayonesa

15 g de mostaza

Pollo asado desmenuzado

Pan de sándwich

Tomate natural Paso 1 En un plato pon una rebanada de pan Paso 2 Coge un bol y añade el pollo desmenuzado Paso 3 Mézclalo con la lechuga y la mayonesa Paso 4 Agrega la lechuga al gusto en el mismo bol y remueve para que se integre bien con las salsas Paso 5 Es el momento de añadir la mezcla en la rebanada de pan Paso 6 Termina con una rodaja de tomate y cierra el sándwich con la otra rebanada de pan

La mayonesa aporta cremosidad, mientras que la mostaza introduce un ligero toque picante que equilibra el conjunto sin restar protagonismo al pollo. Por su parte, el tomate añade frescura y jugosidad, y la lechuga proporciona ese toque crujiente en cada bocado.

El resultado es una mezcla de texturas muy agradable que evoca a esa infancia del chef en la que seguramente salía del colegio y su madre le tenía preparada la mejor recompensa, su sándwich estrella.

Una de las ventajas de esta receta es que puede prepararse en apenas unos minutos, especialmente si se aprovecha pollo asado que haya sobrado de otra comida. De esta forma, además de ser un plato rápido y económico, también se convierte en una excelente receta.

Para Pepe Rodríguez, sin embargo, el verdadero secreto no está solo en los ingredientes. Lo que hace especial este sándwich es el recuerdo de quien lo preparaba. Porque hay recetas que saben mejor no por llevar productos exclusivos, sino por el cariño que fueron cocinados durante años.

Un sándwich. iStock

Además, es una receta muy versátil que admite pequeñas variaciones sin perder su esencia. Puede servirse con pan de molde ligeramente tostado para potenciar su textura, incorporar unas hojas de rúcula o acompañarse de unas patatas fritas.

Aun así, Pepe Rodríguez defiende mantener la receta prácticamente intacta, porque precisamente su sencillez es lo que la ha convertido en uno de esos platos que permanecen en la memoria y demuestran que no hace falta una elaboración completa para disfrutar de un bocado extraordinario.