Doble alegría en audiencia para TVE: La 1 gana junio gracias al Mundial y completa su mejor temporada en 14 años

Era de esperar que, con el Mundial por delante, La 1 consiguiera el liderazgo de audiencia. Y así ha sido. La primera cadena de la televisión pública ha escalado a la primera posición en el último mes del curso tras registrar una media de 14,3% de share.

La 1 crece más de 3 puntos respecto a mayo, algo lógico gracias al éxito total que está teniendo el fútbol. De hecho, la pública monopoliza el ranking de las 20 emisiones más vistas del mes.

El España-Arabia Saudí ha sido lo más visto de junio y de lo que va de 2026 al reunir a 7.909.000 espectadores y un 55,9% de cuota de pantalla, según informa Dos30' en base a datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

La 1 gana todas las franjas excepto la sobremesa, territorio de Antena 3 gracias a Sueños de libertad. Y es que, el fútbol, ha retroalimentado a toda la parrilla, haciendo crecer a La película de la semana (14,3%), el contenedor dominical de cine, y el Telediario 2 (15,1%).

Más allá del Mundial, La 1 ha estrenado con éxito El perro andaluz by Manu Sánchez y ha vuelto a mandar en la mañana gracias a Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz. En cambio, formatos como La Revuelta o MasterChef parecen haber perdido fuelle.

'El perro andaluz by Manu Sánchez' ha promediado un 15% con sus tres entregas. RTVE

La victoria de junio redondea la mejor temporada de La 1 en 14 años. Si bien, hay que recordar que hasta ahora no había conseguido arrebatar el liderazgo a Antena 3 pese a haber contado con grandes eventos deportivos como la Copa del Rey o la final de la Champions.

Con esta victoria, la cadena privada pone fin a una racha de 22 meses como la televisión más vista de nuestro país. Es la primera vez que ocurre desde junio y julio de 2024, meses que coincidieron con la emisión de Eurocopa y los Juegos Olímpicos en TVE.

Es una derrota que no sabe mal del todo, porque la cadena de Atresmedia ha resistido el ciclón del Mundial en un mes en el que también ha salido airoso del histórico adiós de El Rosco de Pasapalabra.

Antena 3 ha obtenido un 12,5%, solo 4 décimas por debajo de mayo. Sus informativos siguen siendo la referencia. Despuntan las noticias de Sandra Golpe (22,7%) en la sobremesa y las de Vicente Vallés (17,7%) en la noche.

Javier Alonso y David Trigo juegan en 'AlaZ'. Atresmedia

El Hormiguero repite nuevamente como el programa de entretenimiento diario más visto, al congregar una media de 1.501.000 espectadores con un 12,9% de share. Y eso que el formato de Pablo Motos ha chocado varias veces con los partidos del Mundial.

Pasapalabra, como decíamos, se mantiene en sus datos con AlaZ, su nueva prueba final (17,4%) y Tu cara me suena (18,8%), otro buque insignia de la cadena, sigue sin tener rival en la noche de los viernes.

Telecinco cae al 8,3%

Las noticias más negativas vuelven a golpear a Telecinco, que firma el peor junio de la historia. La cadena principal de Mediaset no encuentra salida a la crisis de audiencia y registra un 8,3% de share, nueve décimas menos que en mayo.

En los últimos días de mes, Telecinco está sufriendo la ausencia de realities tras el final de Supervivientes y La isla de las tentaciones, que ya de por sí habían presentado signos de desgaste. El canal ya ha empezado a ejecutar su plan renove en la tarde, que es la franja donde obtiene los datos más preocupantes.

Carlos Lozano presenta 'Amor... 'O lo que surja!'. Mediaset España Mediaset España

No obstante, los primeros datos de Amor... ¡O lo que surja! y El verano se mueve no son nada prometedores. El dating show de Carlos Lozano ha caído a un preocupante 5,4% en la sobremesa tras su primera semana.

Y El show de Paz también llegó débil, cayendo al 6,7% en su segunda entrega. La próxima semana, el plan se consumará con el estreno de De lunes a viernes, la versión diaria de ¡De viernes!

Cuatro gana a laSexta

En cambio, la alegría en Mediaset llega de la mano de su segundo canal. Cuatro (6,4%) alcanza su mejor mes de junio desde hace cinco años, y no solo vence a laSexta (5,5%) por nueve décimas de diferencia, sino que también consigue la victoria global de la temporada.

Como venimos contando en los últimos meses, Cuatro está al alza gracias a En boca de todos, con Nacho Abad; Todo es mentira, con Risto Mejide, y Horizonte, con Iker Jiménez y Carmen Porter. El canal obtiene también muy buenos datos con el cine los fines de semana.

Iker Jiménez junto a Florentino Pérez en el programa de Cuatro 'Horizonte'. Mediaset España

Por el contrario, laSexta se ha pegado un fuerte batacazo en el último tramo de la temporada pese a tener como reclamos a Marc Giró y Aimar Bretos. Además, espacios políticos como Al rojo vivo o laSexta Xplica se encuentran en mínimos de audiencia.

La 2, por último, firma su mejor mes de junio desde 2009 con un 3,5% de share gracias al buen rendimiento de Malas lenguas, tanto en su edición vespertina como la del sábado, o el éxito de los concursos Saber y ganar, Cifras y letras y Trivial Pursuit.