La playa donde veranea Carmen Alcayde: Bandera Azul, aguas cristalinas y perfecta para pasar un día de verano en familia

Carmen Alcayde y la Cala de la Granadella, en Jávea. iStock / GTRES

Carmen Alcayde ha vuelto a la primera línea televisiva, tras su aventura en las tardes de A Punt. Primero, porque la valenciana será uno de los rostros de El verano se mueve, el nuevo magacín estival de Telecinco con Ion Aramendi al frente.

Y, según, porque ha anunciadoque, después de casi tres años de relación, se casará con su novio Charli.

En cualquier caso, poco tiempo le quedará a Carmen para recargar pilas más allá de los platós de televisión. Uno de sus rincones favoritos para desconectar está en Jávea: se trata de la Cala de la Granadella.

Como buena enamorada de la Comunidad Valenciana, tierra que la vio nacer, Alcayde suele compartir sus escapadas a la Costa Blanca.

Fue durante el verano de 2024 cuando mostró en redes sociales algunas jornadas de descanso en este enclave de la Marina Alta, considerado por muchos como una de las joyas naturales del litoral mediterráneo.

Todo aquel que ha ido a la Cala de la Granadella sabrá que a su alrededor tiene un paisaje impresionante.

Con unas dimensiones pequeñas (160 metros de longitud y una anchura que ronda los 10 a 25 metros), se encuentra resguardada entre acantilados y pinares.

Cala Granadella desde el acantilado. iStock

La sensación para el bañista es que se encuentra en una piscina natural.

El color turquesa del mar y la extraordinaria visibilidad convierten este enclave en todo un paraíso para los aficionados al snorkel.

Divisar bancos de peces cerca de la orilla suele ser algo bastante habitual.

A diferencia de otras playas de la costa valenciana, aquí no hay arena fina. Su superficie está formada por cantos rodados y piedras blancas pulidas por el mar, por lo que es recomendable llevar escarpines para caminar con comodidad.

Aforo limitado

Además de su belleza natural, la Granadella cuenta con un importante sello de calidad.

La playa luce la Bandera Azul de forma ininterrumpida desde 1987, una distinción que certifica la calidad de sus aguas, la limpieza el entorno y la disponibilidad de servicios esenciales, algo muy valorado para quien viaja con niños.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que disfrutar de este paraíso exige algo de planificación. Durante los meses de verano el acceso en coche está regulado y el ayuntamiento de Jávea cierra el paso cuando se completa el aforo del aparcamiento: está limitado a 150-200 plazas.

De ahí, que se recomiende llegar antes de las nueve de la mañana o utilizar los servicios de transporte habilitados desde las zonas de aparcamiento exteriores.

Turistas preparándose para navegar en kayak en la Cala Granadella. iStock

El entorno de la Granadella encaja con un perfil familiar. Un día perfecto en la cala puede comenzar con una ruta en kayak o paddle surf para descubrir cuevas marinas escondidas a lo largo de la costa, como la popular Cova del Llop Marí.

Y, después, nada mejor que reponer energía con una comida frente al mar en alguno de los restaurantes ubicados junto a la playa, donde los arroces y el pescado fresco son los grandes protagonistas.

Muy cerca de la Granadella, se encuentra otro de los lugares recomendados por Carmen Alcayde. Se trata del restaurante Montgo di Bongo.

Ubicado en la Avenida del Mediterráneo de Jávea es uno de los mejores enclaves de la Costa Blanca para contemplar el atardecer tomando algo fresquito.