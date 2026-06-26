Jorge Javier expulsa a una participante de 'El diario' tras una agresión en directo: "No te mereces estar aquí. Lo siento"

Momento exacto en el que Valentina pega un guantazo a Lucas delante de Jorge Javier. Captura TV

Situación completamente desagradable la vivida este jueves en El diario de Jorge, después de que una participante traspasara todos los límites llegando a la agresión física.

Todo ocurrió cuando Valentina y Lucas se reencontraron delante de las cámaras, después de estar mucho tiempo distanciados. Él había recurrido al programa para intentar volver a recuperar la amistad.

Sin embargo, cuando el joven entró al plató, ella se levantó del sofá y le atizó un guantazo en la cara.

El primero Jorge Javier, que reaccionó de inmediato. "¡Oye, por favor! ¡Valentina, no! Muy mal, Valentina. Muy mal", reprochó el presentador, recordando que había accedido a que Lucas pasara al estudio.

"Has dicho que pase. Y él ha venido aquí a pedirte disculpas porque vive muy atormentado por esta historia", decía un incrédulo Jorge Javier. La escena sorprendió a todos, también al público, que no daba crédito a lo que acababa de ocurrir.

Tras hacerse el silencio, Jorge Javier decidió expulsar a Valentina de forma fulminante: "Lo que te mereces es abandonar el plató. No te mereces estar aquí, lo siento mucho. No quiero continuar. Muy mal, Valentina, muy mal", decía el presentador.

Después, el catalán intentó consolar como pudo a Lucas, descompuesto por lo que acababa de vivir. "Pobre. Tú en realidad fuiste cómplice de ella y cumpliste tus deseos. ¿Cómo estás?", se interesó Jorge a lo que él respondió: "Pues bien, qué puedo hacer".

📺 AGRESIÓN FÍSICA en el DIARIO DE JORGE JAVIER VÁZQUEZ (nuestra rosa de guadalupe). pic.twitter.com/jtFvZTlNna — rs10 (@rafalozzz) June 25, 2026

Jorge Javier acabó el asunto animando al chaval y condenando la violencia de Valentina: "Lo siento mucho. Pero tú has hecho todo lo posible. Quítate ya todo el mal rollo que puedes tener. Su reacción ha sido terrible, nefasta. No te la mereces bajo ningún concepto".

El momento en cuestión se viralizó en redes sociales horas después.

Adiós a 'El diario'

Hay que recordar que El diario de Jorge está a punto de salir de la parrilla de Telecinco a raíz de la batería de estrenos que la cadena está lanzando como banco de pruebas este verano.

La idea es que el dating vuelva en septiembre, según aseguraron los directivos de Mediaset, aunque no se especificó de qué forma.

El programa dirá adiós el próximo viernes 3, porque el lunes 6 se estrenará De lunes a viernes, la versión diaria de ¡De viernes! presentada por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

De esta forma, las nuevas tardes de Telecinco ya serán una realidad. Amor... ¡O lo que surja! las abrirá en la sobremesa -este jueves se hundió a un 5,9%-; de 17:00 a 18:30 irá El verano se mueve; después De lunes a viernes y, a partir de las 20:00 Allá tú.