La playa donde veranea Angie Rigueiro: 8 kilómetros de arena fina y dorada, Bandera Azul y castillo del siglo XVII

La presentadora de Antena 3 Angie Rigueiro y la playa de La Barrosa de fondo.

Angie Rigueiro atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Y es que, la presentadora de Antena 3 ha anunciado que va a ser madre.

"Un embarazo hace siempre mucha ilusión, pero este es el mayor regalo, un milagro, porque he tenido dos abortos y hemos pasado unos meses difíciles", reconocía la periodista de 37 años nacida en Buenos Aires, Argentina.

Angie es el rostro de los deportes en las noticias que presenta Sandra Golpe en la sobremesa en la cadena privada. Para desconectar del ritmo frenético de la televisión, la comunicadora tiene en el sur un sitio especial donde recargar pilas.

Allí, Rigueiro disfruta de un entorno que combina naturaleza, deporte, gastronomía y tranquilidad. Un lugar al que regresa desde que era niña y que sigue ocupando un lugar privilegiado en sus veranos.

Hablamos de La Barrosa, una de las playas más famosas de Cádiz. Se trata de un inmenso arenal de 8 kilómetros de arena finísima y dorada, bañado por las frías aguas del Atlántico.

La gran extensión de esta playa ubicada en Chiclana -el arenal va desde los acantilados de Sancti Petri hasta la Loma del Puerco- hace que tenga que estar delimitada en lo que se conocen como pistas.

La primera pista de la playa de la Barrosa es la parte más urbanizada, pues se concentran las terrazas en el paseo marítimo. Va desde los citados acantilados hasta el puerto de la Cruz Roja.

Angie Rigueiro en un evento. GTRES

La segunda pista iría hasta la zona del Pinar Público de la Barrosa. Y la tercera es conocida por la presencia de los hoteles más exclusivos de la costa gaditana, así como campos de golf. Es la zona menos urbanizada y cuenta con un valioso sistema de dunas protegidas.

La propia Angie Rigueiro ha destacado en anteriores entrevistas las virtudes de este enclave, al que define como un lugar "maravilloso" para desconectar.

"En Sancti Petri juego muchísimo al golf", comentaba la periodista, que también subraya el carácter familiar del destino: "Es perfecto para los niños", aseguraba, destacando que personas de todas las edades pueden disfrutar de este entorno.

La Barrosa no es una playa cualquiera. Desde hace décadas encadena reconocimiento como la Bandera Azul y la Q de Calidad Turística, símbolos de la excelencia de sus servicios y la conservación de su entorno.

Qué comer en La Barrosa

La experiencia no estaría completa sin la gastronomía local. El atún rojo de almadraba servido en tartar o a la plancha, comparte protagonismo con el pescaíto frito, los chocos, las puntillitas o el cazón en adobo.

Todo ello acompañado por un fino o una manzanilla bien fría de las bodegas de Chiclana. Entre sus recomendaciones, Rigueiro ha citado restaurantes como El Cuartel del Mar, desde donde asegura que contemplar el atardecer es un auténtico espectáculo, o Atenas, en el núcleo urbano.

La silueta del castillo de Sancti Petri en la playa de La Barrosa al anochecer.

Precisamente, es en el anochecer cuando La Barrosa muestra su imagen más emblemática. El sol se pone sobre el Atlántico, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras la silueta del castillo de Sancti Petri, construido en el siglo XVIII, emerge en el horizonte.

Se trata de un paisaje cargado de historia y leyenda, ya que en ese mismo enclave se situó hace miles de años el mítico Templo de Hércules. Quizá por eso este rincón gaditano sigue siendo para Angie Rigueiro un lugar "mágico" al que volver.