Camilla Angelucci, la italiana de 33 años afincada en Ibiza que ha ganado 'MasterChef 14': esta es la historia de una familia rota

Camilla Angelucci inscribió su nombre en el selecto listado de ganadores de MasterChef. Esta italiana de 33 años venció la edición número 14 del talent culinario de RTVE tras ganar en el duelo final a su amiga Annie.

Más allá de convencer al jurado por sus aptitudes en los fogones con el menú que propuso en el último cocinado, Camilla emocionó a todos con la historia de su vida.

La aspirante contó con la presencia de sus padres, que coincidían en el mismo lugar por primera vez desde que ella era apenas una niña. "Desde que tenía 10 años no he vuelto a estar con los dos juntos más de 3 minutos", explicó.

De hecho, el plato principal que propuso Camilla, ñoquis rellenos de ricota y parmesano con crema de setas y corteza de queso, evocó la historia de su familia rota. Llevaba por título Raíces.

"Cuenta la historia de una niña que tiene miedo a que su madre sufra", decía. "Las personas dejan de amarse, pero a los hijos nunca", añadía, feliz de que sus progenitores hubiesen dejado sus guerras atrás para apoyarla en MasterChef.

Antes, Camilla presentó Para el mal, el mar... Y para el bien, también, un entrante de guisat de peix compuesto de sashimi de mero, patata aliñada, aceite de limón y crujiente de arroz. "Es un triple mortal que acaba con éxito", le aplaudió Joan Roca, chef invitado.

La aspirante tampoco quiso olvidarse de sus dos hijos, su marido, al que conoció en Ibiza hace 15 años, y su familia política.

Lo hizo con Dulce vida, una versión del clásico mel y mató con helado de leche de oveja, praliné de avellanas, aire de yogurt, un crujiente y bañado con miel de panal. "Mi mujer siempre persigue sus metas", decía su pareja.

Con su victoria en MasterChef, Camilla ingresará próximamente en su cuenta 100.000 euros. También publicará su libro de recetas y continuará formándose en el Basque Culinary Center junto a Annie.

Camilla, a la izquierda, y Annie, a la derecha, en el duelo final de 'MasterChef 14'. RTVE

Asistente de una princesa árabe

A lo largo de su paso por el programa de La 1, Camilla contó que tiene un fuerte vínculo con Ibiza, la isla que le acogió.

Nacida en Terni en 1994, la joven decidió mudarse a España en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Y así empezó a trabajar como camarera en varios restaurantes italianos de la ciudad.

También fue asistenta en tierra en el aeropuerto de Ibiza. Su trabajo más excepcional fue el de asistente personal de una princesa de Arabia Saudí.

La cocinera se define como una italiana “de las de verdad”: con mucho carácter, intensa, impulsiva y pasional. Entró a MasterChef porque creía que es el momento de pensar en ella, retomar sus proyectos personales en torno a la cocina y convertir su pasión en su profesión.

Camilla, ganadora de 'MasterChef 14'.

Final menos vista de la historia

Lo cierto es que MasterChef cierra una edición con datos que evidencia signos de desgaste en una temporada que ha tenido que competir con La isla de las tentaciones.

El talent de Shine Iberia ofreció su final menos vista de la historia, al reunir en La 1 774.000 espectadores y un 12,6%. Se trata, no obstante, de una edición histórica al ser la primera que no está Samantha Vallejo-Nágera en el jurado.

La influencer Delicious Martha fue la elegida por la productora de Macarena Rey para sustituirla y hacer equipo con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.