Los cocineros de 'MasterChef' coinciden: "El gazpacho no debe llevar nata, sino 1 kg de tomates, 1 pepino y 50 ml de aceite"

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz y un plato de gazpacho de fondo.

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El gazpacho se ha convertido en un plato imprescindible para combatir las altas temperaturas del verano. Se trata de una de las elaboraciones más representativas de la gastronomía española.

Su origen se remonta a preparaciones muy antiguas de aprovechamiento, anteriores incluso a la incorporación del tomate en Europa tras el descubrimiento de América.

Aquellas versiones primitivas eran mezclas de pan, ajo, aceite y vinagre, que con el paso del tiempo evolucionaron hasta el gazpacho rojo que hoy se conoce, gracias a la incorporación del tomate como ingrediente fundamental.

Su sencillez aparente esconde una receta que, bien ejecutada, depende más de la calidad del producto que de la complejidad técnica.

En este punto coinciden dos de los rostros más reconocidos de la cocina televisiva en España: Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, jueces de MasterChef, que defienden en sus recetas una visión común sobre esta sopa fría basada en el respeto absoluto al ingrediente principal.

Aunque los chefs presentan versiones distintas del gazpacho y abordan la receta con matices propios en función de su estilo culinario, ambos coinciden en una idea esencial: el plato debe construirse siempre sobre una base de tomate maduro.

Para los dos chefs, este ingrediente es el eje central de la elaboración, ya que aporta el equilibrio entre dulzor, acidez y frescura que define la identidad del gazpacho tradicional.

Ingredientes Ingredientes 1 kilo de tomates maduros

1 pepino mediano

1 pimiento verde italiano

1 diente de ajo

50 ml de aceite de oliva virgen extra

1-2 cucharadas de vinagre

Sal al gusto

Agua fría (según textura deseada)

(Opcional) 50 g de pan del día anterior para dar más cuerpo Paso 1 Lava y trocea los tomates, pepino y pimiento Paso 2 Tritura primero los tomates hasta obtener una base líquida Paso 3 Añade el pepino, pimiento y ajo, y vuelve a triturar todo Paso 4 Incorpora el aceite de oliva en hilo, mientras bates, para emulsionar bien Paso 5 Agrega sal y vinagre Paso 6 Si quieres una textura más fina, pásalo por un colador o chino Paso 7 Ajusta con un poco de agua fría si queda demasiado espeso Paso 8 Refrigera al menos 2 horas antes de servir (mejor muy frío)

Sin ese fundamento, explican en sus diferentes intervenciones televisivas y recetas, la preparación pierde su carácter original y se convierte en otra cosa distinta dentro del universo de sopas frías.

El uso de 1 kg de tomates maduros como base no es casual. El tomate es el alma del gazpacho, y su calidad determina directamente el resultado final.

A ello se suma el pepino, que aporta frescor y notas vegetales, y el aceite de oliva virgen extra, que actúa como elemento emulsionante, aportando textura y redondez en boca.

El ajo, aunque presente en muchas versiones tradicionales, se utiliza con moderación, ya que su exceso puede dominar el conjunto.

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en una imagen de archivo.

Otra de las coincidencias entre ambos chefs es la importancia de la técnica de emulsión. El aceite debe incorporarse lentamente, en hilo, para lograr una textura homogénea y sedosa.

Este detalle, aparentemente menor, es uno de los puntos que separa un gazpacho casero de uno con acabado profesional.

Además, ambos coinciden en evitar ingredientes que desvirtúen la receta original, como la nata, yogures u otros lácteos, que transforman el gazpacho en elaboraciones distintas alejadas de su esencia andaluza.

Finalmente, tanto Rodríguez como Cruz subrayan el valor del reposo en frío. El gazpacho no solo debe prepararse con ingredientes frescos, sino servirse tras un tiempo de refrigeración que permita integrar sabores y potenciar su carácter refrescante.

En definitiva, aunque cada chef tenga matices propios en su cocina, su visión del gazpacho converge en una idea común: simplicidad, producto de calidad y respeto por la tradición, sin artificios innecesarios.