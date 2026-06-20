El paseo marítimo ideal para recorrer a pie: 6 km, escenario de una serie de Netflix y donde comer el mejor pescaíto frito

El paseo marítimo de Torremolinos y Jesús Mosquera, protagonista de la serie 'Toy Boy'.

Uno de los mejores planes para combatir las altas temperaturas del verano es aprovechar las primeras horas del día para pasear por un paseo marítimo.

Con el mar aún tranquilo y el ambiente más suave, el paseo de Torremolinos se erige como una opción ideal para caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la Costa del Sol sin necesidad de achicharrarse.

El recorrido completo supera ligeramente los seis kilómetros transitables, conectando enclaves como La Carihuela, Bajondillo, el entorno del Castillo de Santa Clara y Playamar, hasta llegar a los límites con Málaga.

En este tramo, el más amplio y cómodo, el transeúnte comparte espacio con ciclistas, corredores y zonas de calistenia, además de áreas verdes que funcionan como pequeños oasis urbanos.

Precisamente, la zona de Playamar acogió hace unos años la serie Toy Boy. El thriller que primero se emitió en Antena 3 y que luego saltó a Netflix encontró en Torremolinos un escenario perfecto para su estética de lujo, crimen y vida nocturna.

El Hotel Isabel, en primera línea del paseo, se convirtió en un auténtico plató durante el rodaje de sus primeros episodios. Además, el cercano restaurante Frutos, en dirección a Los Álamos, también acogió escenas clave.

La serie protagonizada por Jesús Mosquera, María Pedraza y Cristina Castaño, entre otros, también se grabó en Málaga capital, Fuengirola, Marbella, Estepona y Mijas.

Los protagonistas de 'Toy Boy' corren por la orilla de la playa de Torremolinos.

Lo cierto es que Playamar ha acogido numerosos rodajes publicitarios gracias a su imagen clásica de la Costa del Sol.

Pero, si hay un aroma que define este paseo, ese es el del espeto y el pescaíto frito.

En Playamar, los chiringuitos mantienen la tradición malagueña con sardinas en cañas de madera al fuego de leña de olivo sobre la arena.

Boquerones, calamaritos o coquinas conviven con beach clubs donde se sirven arroces marineros o pescados a la sal junto al mar, seguidos de cócteles en camas balinesas con música de DJ.

La ciudad de Torremolinos

Torremolinos, no obstante, es mucho más que playa. Como decimos, es uno de los destinos turísticos más importantes de la Costa del Sol.

La ciudad de más de 70.000 habitantes combina historia, ocio y cultura. Y es que, Torremolinos era un antiguo núcleo de pescadores que evolucionó en los años 50 y 60 hasta convertirse en lo que es hoy.

Coqueta calle con jardineras y macetas en La Carihuela, Torremolinos. iStock

Su centro urbano gira en torno a la calle San Miguel, principal eje peatonal repleto de tiendas, y la Plaza Costa del Sol, punto de encuentro. En zonas como El Calvario se mantiene un ambiente más residencial y tradicional.

Torremolinos destaca por su intensa vida nocturna, especialmente en La Nogalera. Cuenta también con espacios verdes como el Parque de la Batería o el Jardín Botánico Molino de Inca.