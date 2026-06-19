El refugio de Antonio Resines: 150 habitantes, a dos kilómetros de una joya de Gaudí del s. XIX y con las mejores vistas al mar

Cantabria es uno de esos lugares donde la naturaleza y la climatología te invitan a vivir a otro ritmo. La fuerza del Cantábrico, los paisajes verdes y sus pueblos con encanto hacen que la región sea perfecta para desconectar.

Localidades como Santillana del Mar, Comillas o Suances conservan una esencia pura que las convierte en refugios perfectos para escapar del bullicio cotidiano. O, simplemente, para recargar pilas y respirar aire limpio.

Bien lo sabe Antonio Resines. El actor, que pronto estrenará en Prime Video como presentador lo nuevo de Lol: si te ríes pierdes junto a Georgina, cuenta con una casa en Trasvía, una tranquila zona residencial perteneciente a Comillas que conserva su pasado marinero.

Se trata de una pequeña y pintoresca aldea que pertenece a Comillas. Ubicada a tan solo dos kilómetros de la 'casa' de Gaudí -allí levantó su famoso Capricho- y de apenas 150 habitantes, Trasvía conserva un aire rústico y tranquilo, propio de los pueblos marineros cántabros.

Trasvía está rodeado de naturaleza. Elevado 60 metros sobre el nivel del mar, la aldea se encuentra inmersa en tierras del Parque Natural de Oyambre, espacio declarado Reserva Ecológica de Europa por su biodiversidad y por ser paso obligado de las aves migratorias.

El origen de Trasvía data del siglo XIV, que fue cuando los marineros naturales de San Vicente de la Barquera y Comillas se dedicaban a la pesca de la ballena.

Para realizar sus operaciones, estos utilizaban el puerto natural formado por la bahía de la playa de Oyambre, a la altura del Cabo de Gerra. En el extremo contrario, justo sobre la desembocadura de la Ría de la Rabia, levantaron una atalaya.

Es sobre estos terrenos donde se asienta hoy el pueblo de Trasvía.

El núcleo urbano combina casas de piedra tradicionales y tejados rojizos con algunas edificaciones más modernas manteniendo un aspecto compacto y ordenado, algo muy típico de las aldeas cantábricas.

Destaca su iglesia parroquial del siglo XVIII, con torre campanario, que sirve como referente arquitectónico en el caserío.

Además, Trasvía se ha integrado en la red de albergues y rutas del Camino de Santiago (del Norte), recibiendo peregrinos en la etapa que une Comillas y Colombres.

Trasvía, por lo tanto, se erige como un punto estratégico para visitar la costa occidental de Cantabria, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar o los Picos de Europa, sin necesidad de hacer grandes desplazamientos.

Como se decía líneas más arriba, esta pequeña pedanía se ha convertido en el refugio de Antonio Resines. De hecho, aquí se compró una casa.

El verano pasado, por ejemplo, Resines disfrutó de unos días de vacaciones junto a Maribel Verdú, en compañía de sus parejas, Ana-Pérez Lorente y Pedro Larrañaga.