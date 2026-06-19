Confirmado el acierto de RTVE con Manu Sánchez: 'El perro andaluz' crece en audiencia con su segunda entrega tras el fútbol

Cuando se estrena un nuevo programa en televisión, se tiene muy en cuenta el dato del primer día. Sin embargo, el verdadero termómetro que mide de algún modo el éxito que ha tenido ese producto se produce con las cifras de la segunda emisión que, por lo general, suelen estar por debajo

Pues bien, El perro andaluz de Manu Sánchez ha logrado no solo mantener el listón de su debut en La 1, sino mejorarlo en medio punto en siete días.

El programa registró este jueves un 15,6% de share y 1.335.000 espectadores.

El perro andaluz, que recibió a Mercedes Milá y Vanesa Martín, aprovechó el arrastre que dejó el fútbol -se emitió a las 23:00 horas-, algo que, por otra parte, no está consiguiendo La revuelta de Broncano.

Y es que, La 1 continúa encadenando unos resultados formidables gracias al Mundial. El Suiza-Bosnia y Herzegovina a priori no tenía mucho cartel, pero el choque anotó un gran 19,1% de share y 2.098.000 seguidores.

#ElPerroAndaluz CRECE en su segunda semana en la noche de @la1_tve



😛 Firma un 15.6% de share y una media de 1.335.000 espectadores



😛 LÍDER ABSOLUTO



😛 Más de 4.1 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/G1udPiVI5v — Dos30' (@Dos30TV) June 19, 2026

El perro andaluz by Manu Sánchez viene a confirmarse como el nuevo acierto de la Corporación para su prime time en una temporada que ya da sus últimos coletazos, y en la que precisamente no ha tenido tanto tino en las ofertas de entretenimiento.

El programa del humorista andaluz copa el primer puesto sin la competencia de Supervivientes, líder indiscutible de los jueves en las últimas semanas y sostén de las audiencias de Telecinco junto a La isla de las tentaciones.

La cadena decidió ocupar el hueco estrenando Ella, maldita alma, la serie con Maxi Iglesias y Martiño Rivas. La ficción anotó un discreto 9,2%, un dato que está ligeramente por encima de la pobre media de Telecinco en junio (8,9%).

De hecho, Horizonte lo supera en Cuatro. El programa de actualidad que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter continúa sacando músculo en el segundo canal de Mediaset aprovechando el caso Zapatero. Este jueves, la entrega se saldó con un 11,2% de share.

El estreno de la serie #EllaMalditaAlma en la noche de @telecincoes comienza con un 9.2% de cuota, 669.000 y 1.804.000 espectadores únicos



⛪️ Promedia un 37.1% de fidelidad



🪽 Sube al 12.4% entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/p5dgLkxRtQ — Dos30' (@Dos30TV) June 19, 2026

La película La familia perfecta que emitió Antena 3 (9,3%) tras El Hormiguero (11,6%), y Servicio secreto by Chicote (3,5%) en laSexta completan la noche del jueves, en la que Pasapalabra se despedía de El Rosco con una cuota global del 18,4%.