Prime Video confirma el fichaje bomba de Georgina Rodríguez: debutará como presentadora junto a Antonio Resines

El campanazo de Prime Video por su décimo aniversario en España se llama Georgina Rodríguez. Su nombre se ha desvelado este miércoles, 17 de junio, en un evento en Madrid.

La prometida de Cristiano Ronaldo se convierte en el flamante fichaje estrella de la plataforma, después de estar vinculada a Netflix. Allí, Georgina se dio a conocer gracias a las tres temporadas que tuvo su sonado reality.

La modelo y empresaria debutará como presentadora en Prime Video. Lo hará junto a Antonio Resines, una pareja a priori estrambótica, en completa sintonía con Lol: si te ríes pierdes, el programa que capitanearán.

El formato, con 70 temporadas en más de 20 países a nivel global, volverá en Navidad. Las anteriores temporadas han estado pilotadas por Santiago Segura y Silvia Abril.

La mecánica consiste en reunir a diez humoristas y rostros conocidos durante seis horas en una misma sala con la misión de hacer reír a sus compañeros sin caer ellos mismos en la tentación de soltar una carcajada. Quien aguante hasta el final, gana.

Además, la plataforma también ha confirmado que habrá nueva edición de Operación Triunfo para octubre de 2027. Tres meses antes, en julio, el talent de Gestmusic arrancará su fase de castings.

Chenoa repetirá como presentadora, en la que será su tercera edición al frente del programa que la vio nacer como artista. La mallorquina, por cierto, estrenará en breve lo nuevo de Dog House y grabará próximamente las versiones de anónimos y famosos de The Floor para RTVE.

Chenoa, presentadora de 'Operación Triunfo'.

Por otro lado, Prime Video ha anunciado la sexta temporada del reality de las Pombo. La docuserie regresará con nuevos episodios con María, Lucía y Marta a la cabeza.

También se ha confirmado la continuidad de La que se avecina. La popular comedia creada por los hermanos Caballero estrenará a finales de 2026 la temporada número 17 en Prime Video, a la que se unirá la 18 más adelante.

Otros proyectos

Prime Video ha anunciado la segunda parte de la película Zeta, con Mario Casas y Luis Zahera como protagonistas y con Dani de la Torre repitiendo en la dirección.

Mataleón será su nueva serie original. Se trata de un true crime de cuatro episodios inspirada en el caso real que conmocionó a España en 2014: el asesinato de Isabel Carrasco. Estará protagonizada por Najwa Nimri.

Al catálogo también irán incorporándose otros títulos: la segunda tanda de Sin gluten, serie estrenada en La 1 con Diego Martín; la segunda de la serie Padre no hay más que uno: la serie; la segunda de Su majestad, con Ana Castillo; o la quinta temporada de Atasco.