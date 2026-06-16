RTVE confirma el regreso de una de las pruebas más míticas de 'El Grand Prix del verano': estas son todas las novedades

Lalachus, Ramón García y Gorka Rodríguez, los rostros de 'El grand prix del verano' en 2026.

RTVE ya tiene lista la nueva edición de El Grand Prix del verano, la cuarta desde su exitoso regreso en 2023, cuando marcó un extraordinario 26,1% de share.

Presentado nuevamente por Ramón García, el concurso recibe la incorporación de Gorka Rodríguez. Repiten Lalachus, Wilbur y la mítica Vaquilla.

Producido EuroTV Producciones (grupo iZen), El Grand Prix del verano vuelve a ser una de las grandes bazas de la televisión pública para los meses estivales — la edición ha tenido un presupuesto de 3.953.388 euros— junto a El perro andaluz de Manu Sánchez.

La nueva temporada, además, contará con el regreso de una de sus pruebas más míticas: la cucaña. El juego, todo un clásico del programa en los años noventa, había desaparecido en sus ediciones más recientes.

La cucaña consistía en un juego en el que los integrantes de cada equipo tenían que escalar un tronco de cinco metros de altura para hacerse con uno de los jamones situados en la parte superior.

La dificultad residía en que el poste estaba completamente cubierto de aceite, lo que reducía el agarre y convertía el ascenso en un auténtico desafío, al alcance de los concursantes más hábiles.

Lo cierto es que la cucaña no estaba presente en El Grand Prix por cuestión de seguridad, que ahora sí se ha conseguido garantizar después de los intentos hechos años atrás.

Así lo han explicado sus responsables en la presentación del programa que ha tenido lugar este martes, 16 de junio, en Yepes, Toledo.

Tampoco faltarán clásicos imprescindibles como La patata caliente, Los troncos locos, Los bolos o El diccionario, junto a nuevas propuestas diseñadas para poner a prueba la habilidad, coordinación y sentido del humor de los participantes.

Otra de las novedades será el juego Pasión de capitanes, que determinará qué equipo podrá hacer uso de la tarjeta dorada. También regresarán las míticas cortinillas de los años 90 de la mano de Lalachus.

Como en las últimas temporadas, los padrinos y madrinas se implicarán en la competición participando activamente en las pruebas junto a los vecinos de cada localidad.

Presentación de 'El Grand Prix del verano', con los Pingüinos Matemáticos, en Yepes.

Entre ellos estarán rostros tan conocidos como Boris Izaguirre, Valeria Ros, Garbiñe Muguruza, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo o Melani Olivares, entre otros.

También se ha confirmado que el inicio de la emisión de El Grand Prix se adelantará a las 22:00 horas y que tendrá una mayor duración con un arranque renovado bajo el título Grand Prix comienza, en el que se presentarán los pueblos participantes y donde padrinos y capitanes competirán para conseguir la Carta de Oro.

Por el momento, RTVE se ha guardado la fecha de estreno de las nuevas entregas en La 1.

La edición de 2026 contará con un total de 9 entregas: 6 programas clasificatorios, 2 semifinales y una gran final. Participarán un total de 12 pueblos. Los duelos son los siguientes:

Cantalejo (Castilla y León) – Polinyà (Cataluña)

Zumarraga (País Vasco) – Balanegra (Andalucía)

San Juan de la Rambla (Canarias) – Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha)

Altura (Comunidad Valenciana) – Pradejón (La Rioja)

Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) – Pravia (Asturias)

Blanca (Murcia) – Muros (Galicia)

Los vencedores de cada enfrentamiento lucharán por una plaza en las semifinales y, posteriormente, por convertirse en el pueblo ganador de la edición 2026 de El Grand Prix del verano.