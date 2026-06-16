Adiós a El Rosco de Pasapalabra: Antena 3 ejecuta la sentencia y elimina todos los programas emitidos desde el año 2020

El presentador de 'Pasapalabra' Roberto Leal en una imagen sin El Rosco.

El Rosco comienza a decir adiós en Antena 3. Será este jueves, 18 de junio, cuando el concurso ofrezca por última vez la legendaria prueba de Pasapalabra.

Al día siguiente, nacerá una nueva era en el programa —y en nuestra televisión— porque la cadena estrenará una prueba que servirá como desenlace al exitoso concurso.

Y todo ello después de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a Antena 3 a dejar de emitir El Rosco en Pasapalabra.

La justicia entiende que El Rosco tiene una autoría intelectual propia y que es la compañía neerlandesa MC&F la que tiene sus derechos, y no la británica ITV, que es quien tiene los derechos del formato original en el que se basa Pasapalabra.

Pues bien, a la espera de que los españoles se despidan de El Rosco tal y como lo conocemos —la dinámica volverá a aparecer en el nuevo concurso que prepara Telecinco— Antena 3 ha tenido que ejecutar parte de la sentencia, una vez notificada formalmente.

Y es que, el fallo judicial no solo establecía el cese de la emisión del concurso con esta prueba final, sino que también ordenaba "la retirada y la destrucción de todas las grabaciones de cualesquiera programas de televisión u obras audiovisuales que incluyan un juego basado en dicho formato".

De esta forma, Atresmedia ha procedido a eliminar los 1.540 programas de Pasapalabra que estaban disponibles en Atresplayer, la plataforma de contenidos del grupo.

Cartel de 'Pasapalabra' en la cuenta oficial de X.

Estos son todos los episodios que Antena 3 ha emitido desde que el concurso empezara su nueva etapa en la televisión española, el 13 de mayo de 2020, tras el cese en Telecinco.

A fecha de publicación de este artículo, el usuario tan solo puede visionar las últimas cinco entregas, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL.

Por lo tanto, los espectadores no solo no podrán disfrutar de más roscos los próximos días, sino que tampoco los podrán revivir, al menos en los soportes oficiales.

De la misma manera, Antena 3 también ha fulminado cualquier rastro de la iconografía asociada al Rosco. Tanto en la web, como en las cuentas de redes sociales. Los carteles oficiales del programa, con Roberto Leal, lucen ya sin la mítica galleta de letras.

Expectación por la nueva prueba

Habrá que esperar hasta el próximo viernes para ver cómo ITV y Atresmedia se las han ingeniado para resolver este traspié histórico.

Recordemos que el Rosco suele ser el minuto de oro en televisión, sirviendo de chute a las noticias que presenta Vicente Vallés después.

Lo que está claro es que, lejos de suponer una adversidad, la cadena ha hecho de este cambio toda una oportunidad con la promo que lanzó este jueves.

¿El objetivo? Crear un evento con la expectación necesaria para que el público acuda a conocer cómo es la nueva prueba estrella de Pasapalabra.

"Este viernes, a las 20.00, estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra", reza la promo, al estilo de las grandes ocasiones cuando ha anunciado la consecución del bote.

El secretismo es máximo y la cadena guarda bajo llave cómo será la mecánica del juego que suplirá al Rosco de toda la vida.

¿Veremos algo completamente nuevo o se le parecerá a la solución de la versión francesa en la que el rosco pasó a ser una rueda de letras vertical?