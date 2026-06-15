Es oficial: Antena 3 pone fecha al adiós de El Rosco y al estreno de la nueva prueba final de 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez, en el momento exacto de resolver la última definición del Rosco de 'Pasapalabra'.

Pasapalabra vivirá esta semana un hecho histórico. El emblemático concurso de televisión, que acompaña a los españoles desde hace casi 26 años, emitirá por última vez El Rosco, su prueba estrella.

Antena 3 ya tiene lista la nueva prueba final del programa que presenta Roberto Leal, después de que el Tribunal Supremo ordenara a Atresmedia dejar de emitir El Rosco hace menos de un mes.

Así lo ha anunciado Antena 3 con una promo que ha emitido por primera vez este lunes en la sobremesa. "Este viernes, a las 20:00, estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra", dice el breve anuncio.

La promo no ofrece detalles sobre cuál será la mecánica del nuevo juego que empezará a determinar quién es el concursante ganador cada tarde del programa.

Por lo tanto, la última vez que veremos a los concursantes de Pasapalabra completar El Rosco será este jueves 18 con, previsiblemente, David Trigo y Javier Alonso.

Hay que recordar que el Supremo determinó que El Rosco tiene una autoría intelectual propia y que los dueños de los derechos de esta prueba es la compañía neerlandesa MC&F y no la británica ITV, que es quien produce Pasapalabra.

De ahí que Antena 3 pueda seguir ofreciendo Pasapalabra, pero sin hacer uso de El Rosco, que era la prueba estrella del programa. De hecho, Antena 3 ya ha procedido a eliminar la iconografía de El Rosco en su web.

Por otra parte, Telecinco puso en marcha un nuevo programa con El Rosco después de que Alessandro Salem firmara un acuerdo secreto con MC&F que estaba supeditado a una sentencia favorable, como así ocurrió.

Eso sí, como se explicó en este periódico, Mediaset no podría hacer en ningún caso un programa que se le parezca a Pasapalabra.

David Trigo y Javier Alonso en el rosco de 'Pasapalabra'.

Y aunque pueda disponer de la dinámica de El Rosco, no podrá utilizar su nombre comercial.

Una sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea de 2023 aseguró que El Rosco es una marca vinculada a Pasapalabra y, por ende, propiedad de ITV. De ahí que MC&F pueda explotar la prueba pero no la marca.

Generar evento

Antena 3 sabe de la importancia de que esta nueva prueba final cale entre el público. Y es que, El Rosco solía ser en numerosas ocasiones el minuto de oro de la televisión. Aupaba además al informativo de Vicente Vallés.

De ahí, que la cadena esté intentando crear un evento en torno al estreno del nuevo desenlace que tendrá Pasapalabra.

Antena 3 ha seguido emitiendo Pasapalabra con El Rosco hasta recibir una notificación final.