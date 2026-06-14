Warner confirma el regreso de uno de sus mayores éxitos de ciencia ficción y terror: tendrá una precuela

Cuando parecía que el universo de Expediente Warren había llegado a su fin definitivo, Warner Bros. ha decidido volver a abrir las puertas del terror.

El estudio ha confirmado oficialmente el desarrollo de Expediente Warren: Primera Comunión, una nueva película que funcionará como precuela y que ampliará una de las franquicias más exitosas del género en las últimas décadas.

La noticia llega apenas unos meses después de Expediente Warren: El Último Rito, presentada como el cierre de la historia de Ed y Lorraine Warren. Sin embargo, el enorme éxito comercial de la saga ha llevado a Warner y New Line Cinema a seguir extendiendo el universo.

Esta última entrega dejó la puerta entreabierta al pasado de los Warren con una nueva continuación. Sin embargo, las declaraciones del director Michael Chaves apuntaban todo lo contrario.

"Eso es todo. Este es el capítulo final; por eso lo llamamos El Último Rito. Es el último y no hay otras películas de Expediente Warren. Es el final sin duda", declaró a los medios. Sin embargo, la gran rentabilidad económica ha reabierto el debate.

Es una realidad y un hecho que este film continúa despertando el interés de millones de espectadores en todo el mundo llenando las salas de cine cada vez que se estrena una nueva entrega.

La nueva producción llevará por título The Conjuring: First Communion y tiene previsto su estreno en cines el próximo 10 de septiembre de 2027. La película viajará muchos años atrás en la cronología de la saga para mostrar los primeros pasos de Ed y Lorraine Warren como investigadores paranormales.

Vera Farmiga en un fotograma de 'Expediente Warren 2'

Aunque los detalles de la trama todavía permanecen bajo secreto, las primeras informaciones apuntan a que la historia profundizará en los orígenes del matrimonio Warren y en algunos de los primeros fenómenos inexplicables a los que tuvieron que enfrentarse.

Algunas fuentes también señalan que la película se situará cronológicamente antes de los acontecimientos narrados en La Monja, convirtiéndose en el relato más antiguo de toda la franquicia.

No será una tarea sencilla. Desde que The Conjuring llegó a los cines en 2013, el universo creado por James Wan se ha convertido en uno de los fenómenos más rentables de la historia del terror.

Fotograma de Annabelle.

A partir de aquella primera película nacieron exitosos spin-offs como Annabelle, La Monja o La Llorona, construyendo una compleja cronología que ha logrado mantenerse viva durante más de una década.

Por el momento tampoco se ha confirmado si Patrick Wilson y Vera Farmiga regresarán para interpretar a los célebres demonólogos. Al tratarse de una historia ambientada en los años de juventud de los Warren, no se descarta que Warner opte por un reparto completamente renovado.