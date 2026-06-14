El refugio de José Manuel Soto: 122 km de costa, paraíso natural, arena dorada y donde comer el mejor marisco

Después de varios meses de hambre, pruebas extremas, convivencia al límite y unas condiciones que ponen a prueba tanto el físico como la mente, José Manuel Soto está a las puertas de la gran final de Supervivientes.

Esta última entrega se celebrará este jueves 11 de junio tras cerrar el pasado martes las puertas de la Palapa en Honduras. Junto con el cantante se encuentran los finalistas Alvar Seguí, primer finalista directo, Alba Paul y Maica Benedicto.

Cuando se apaguen los focos e independientemente del resultado, Soto volverá a su refugio donde desconecta del ruido mediático. Ese lugar es Huelva, la tierra donde encuentra la calma, la desconexión y la naturaleza que tanto ha echado de menos.

Para él Huelva es un "paraíso natural" y probablemente "la ciudad más bonita de toda España con sus playas, paisajes únicos, sierra..."

Esta provincia sorprende por su equilibrio entre naturaleza, historia y tradición. Situada en Andalucía, abierta al Atlántico y muy cercana a Portugal, ha sabido conservar una identidad propia marcada por el mar, la minería y los paisajes de marisma.

Quien se acerca a Huelva descubre una tierra de contrastes: por un lado, la costa luminosa de arena dorada y playas interminables; por otro, el interior serrano, con pueblos blancos, dehesas y productos como el jamón ibérico.

Su casco histórico no es monumental en el sentido más clásico, pero sí tiene un carácter muy reconocible. En él se mezclan calles comerciales, plazas vivas y edificios de diferentes épocas.

Su corazón está en la Plaza de las Monjas, aquí podrás ver la estatua de Cristóbal Colón y una fuente de colores. Justo al lado se encuentra el Ayuntamiento y la Catedral de la Merced, uno de los principales edificios religiosos del centro histórico.

Dentro de su legado religioso destaca también la iglesia de San Pedro, la ermita de la Soledad o el monumento a la virgen del Rocío así como el Palacio de Mora Claros o el Mercado del Carmen.

Si hay un elemento que define la provincia de forma especial, ese es sin duda su costa. Huelva cuenta con 122 km de costa, uno de los mayores litorales de Andalucía. Sus playas son amplias, de arena fina y dorada, generalmente abiertas y luminosas.

En varias ocasiones José Manuel Soto ha publicado imágenes disfrutando de su aspecto casi virgen y natural. Entre las playas más conocidas están Punta Umbría, El Portil, Islantilla, Isla Canela o Matalascañas, entre otras.

Cada una tiene su personalidad, pero en todas aparece la misma esencia: arena dorada, mar abierto y un entorno muy ligado a la naturaleza.

La gastronomía completa la experiencia de Huelva con una identidad muy marcada. Comer aquí es descubrir una comida sencilla, de producto y profundamente ligada al territorio.

El marisco ocupa un lugar privilegiado, con especial fama para las gambas blancas, pero también destacan las coquinas, el pescado fresco y los productos del mar en general. A ello se le suma el jamón ibérico de la Sierra de Aracena.

Con todo esto, Huelva es una provincia que lo tiene todo para dejar huella y José Manuel Soto lo sabe. En palabras suyas, Huelva está lleno de "paisajes únicos que esconden tesoros muy valiosos".