Paramount confirma el regreso de uno de sus mayores éxitos de ciencia ficción y terror: está en marcha su octava parte

Nunca has estado a salvo ni en tu propia casa, sino que se lo digan a los protagonistas de Paranormal Activity. La mayor saga de terror regresará a la gran pantalla para hacernos temblar de miedo dentro de pocos meses.

Fue en el año 2007 cuando una habitación a oscuras, una cámara fija y un edredón moviéndose por sí solo cambiaron las reglas del cine de terror para siempre. Es en este año cuando salió a la luz lo que sucede realmente cuando apagamos las luces y nos vamos a dormir...

Supuso tal hito en la historia del cine rompiendo récords financieros que su éxito se ha redefinido 20 años después. Tras varios años de pausa desde su última entrega, Paranormal Activity: Next of Kin en 2021, los estudios han decidido reactivar la historia.

Imagen de 'Paranormal activity' Paramount

La saga contará con una octava parte programada oficialmente para estrenarse el próximo 21 de mayo de 2027 en los cines de Estados Unidos y otros mercados internacionales.

A diferencia de la de 2021, que se lanzó directamente de forma digital en Paramount+, Paramount Pictures ha planteado este proyecto como una prioridad absoluta para su proyección en las grandes salas de cine.

La película estará bajo la dirección de Ian Tuason, cineasta independiente que llamó la atención de la industria tras dirigir la cinta de terror Undertone. Contará también con la producción de Jason Blum y James Wan. A ellos se les suma Oren Peli, creador original de la franquicia.

"He sido un gran admirador de Paranormal Activity desde la brillante primera película, con su lenta quema y su sutil capacidad para hacer que lo no visto sea aterrador. Estoy deseando ampliar su legado", ha afirmado Jason Blum, según recoge el periódico The Hollywood Reporter.

Aunque todavía se desconoce la trama de la nueva película, todo apunta a que el director apostará por recuperar la esencia que convirtió a Paranormal Activity en un fenómeno mundial: el miedo a lo cotidiano, a aquello que parece esconderse en la oscuridad de nuestro propio hogar.

Si la primera película nos hizo mirar dos veces por debajo de las sábanas y desconfiar de cada ruido en mitad de la noche, esta octava entrega tendrá el reto de demostrar que, dos décadas después, seguimos sin estar a salvo cuando apagamos la luz.

Con el respaldo de Paramount junto con Blumhouse, Atomic Monster y el regreso de Oren Peli, la franquicia se prepara para abrir una nueva puerta al terror y recordar que tan solo una cámara apuntando a una habitación puede quitar el sueño a toda una generación.