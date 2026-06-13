Jordi Cruz, chef: "La ensaladilla rusa perfecta no lleva agua del grifo, ponle 40 gramos de caldo de las aceitunas y mayonesa"

Jordi Cruz y una ensaladilla rusa en una creatividad propia.

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La ensaladilla rusa es al verano lo que al turrón a la Navidad. Es todo un clásico que nunca falla.

Cuando el termómetro se dispara y encender el horno parece una mala idea, este plato fresco, cremoso y fácil de preparar se convierte en uno de los grandes protagonistas de las mesas españolas.

Está presente en chiringuitos, bares, terrazas y reuniones familiares, donde cada cocinero defiende con pasión su propia versión de la receta.

Aunque forme parte del recetario popular de España, el origen de la ensaladilla se remonta al siglo XIX, cuando el chef francés Lucien Olivier la creó en Moscú.

Con el paso del tiempo, la receta viajó por Europa, se adaptó a los gustos locales y terminó convirtiéndose en uno de los platos más queridos de la gastronomía española.

Pero, ¿es posible mejorar una ensaladilla rusa de toda la vida? Para Jordi Cruz, la respuesta es sí.

Según la receta del chef catalán y jurado de MasterChef, la diferente entre una ensaladilla corriente y una realmente memorable puede estar en un ingrediente que muchos tiran por el fregadero: el líquido de las aceitunas.

Ingredientes 600 gramos de patatas, 65 gr. de aceitunas rellenas, 1 huevo campero grande, bonito del norte o atún blanco, 200-500 gr. de mayonesa y sal. Paso 1 Cocer la patata: cuece las patatas con piel en abundante agua con sal. Tienen que quedar sumamente tiernas, casi deshaciéndose, para que absorban bien los sabores. Paso 2 Cocer el huevo: cocínalo durante unos 12 minutos, enfríalo, pélalo y rállalo finamente. Paso 3 Pela las patatas templadas y cháfalas con un tenedor o un pisapapas. Nada de batidora. Paso 4 Añade las aceitunas picadas muy finas, el huevo rallado, la pizca de sal y 40 gramos del agua de la lata de aceitunas. Paso 5 Incorpora la mayonesa, preferiblemente casera, y remueve de forma enérgica hasta lograr un puré o crema suave y homogéneo. Paso 6 Reparte el bonito rompiéndolo sutilmente con las manos. Paso 7 Sírvela tibia o ligeramente atemperada (no helada de la nevera) para apreciar todos los matices.

Jordi Cruz propone una versión que apuesta por potenciar el sabor sin recurrir a ingredientes extravagantes.

Su filosofía es clara: menos artificios y más atención a la técnica. Ahí es donde aparece su gran truco de aprovechar el caldo de las aceitunas para aportar intensidad y jugosidad a la mezcla.

Para el chef, el primer paso para conseguir una textura perfecta está en la patata. Para eso, recomienda utilizar variedades ricas en almidón y cocerlas con piel en abundante agua con sal hasta que estén extremadamente tiernas.

Una vez cocidas y todavía templadas, llega uno de los puntos clave de la receta: en lugar de cortarlas en dados, hay que chafarlas con un tenedor o un pasapurés.

El chef Jordi Cruz. GTRES

A esta base se incorporan aceitunas rellenas picadas muy finamente, un huevo cocido y rallado, una pizca de sal y unos 40 gramos del líquido de conservación de las aceitunas.

Nos aportará un extra de sabor, salinidad y jugosidad que ayuda a transformar la textura final de la ensaladilla.

El siguiente paso consiste en añadir una cantidad generosa de mayonesa, preferiblemente casera, hasta conseguir una mezcla suave y homogénea.

Jordi Cruz apuesta por una ensaladilla especialmente cremosa y aconseja ajustar la cantidad de mayonesa según el resultado deseado, aunque sin miedo a ser generoso con este ingrediente.

Para rematar, el cocinero catalán recomienda utilizar bonito del norte o atún blanco de buena calidad. Lo ideal es desmenuzarlo delicadamente con las manos y colocarlos sobre la ensaladilla antes de servir.

Un último consejo: evitar tomarla recién salida de la nevera. Servirla tibia o ligeramente atemperada permite apreciar mejor los matices de sabor y la textura cremosa que busca la receta.

Así las cosas, Jordi Cruz defiende que el éxito de una buena ensaladilla rusa no depende de añadir más cosas al plato, sino de cuidar los detalles.

Una buena patata, una mayonesa bien ligada y un sencillo chorrito de caldo de las aceitunas pueden ser suficientes para elevar uno de los clásicos más populares del verano.