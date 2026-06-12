La nueva vida de Macarena Gómez tras su éxito en 'La que se avecina': vive en un molino del siglo XVII convertido en granja

Cuando las cámaras se apagan, Macarena Gómez cambia por completo de escenario. Lejos de la intensa actividad profesional que la acompaña, la actriz ha encontrado su refugio perfecto junto a su marido, Aldo Comas, en una espectacular finca situada en el Alto Empurdán, en Girona.

Allí, la pareja ha construido una forma de vida muy alejada de la que muchos imaginarían para dos rostros habituales del mundo del espectáculo. Su hogar es un antiguo molino harinero del siglo XVII que, tras años de reforma y trabajo, se ha convertido en una singular granja.

Es en este su hogar donde conviven naturaleza, arte y animales rescatados. Toda una calma e inspiración que encuentran sin apenas salir de su casa.

La historia de la propiedad es tan especial como el resultado final. Durante siglos, aquel edificio fue el molino del pueblo, el lugar donde se prensaba el grano para transformarlo en harina y de donde salía el pan que consumían los vecinos de la zona.

"Nos gustó porque vimos en él un proyecto salvaje al que ir dando forma con los años", expresó la pareja en la revista Hola.

Sin embargo, cuando la descubrieron, el estado del inmueble estaba lejos de ser el actual. "Era un enclave rural, estaba que se caía, no había calefacción. Lo bonito de cualquier aventura creativa es el proceso", recuerda Aldo Comas.

Lejos de optar por una reforma radical, ambos decidieron respetar la esencia histórica del lugar. "Creemos en conservar la esencia de las construcciones. Sin embargo, el granero lo encontramos en muy mal estado y decidimos transformarlo en un estudio tipo loft", revela la actriz.

Si algo hace única esta finca es la enorme cantidad de vida que alberga. Más que una vivienda, parece una pequeña reserva animal donde conviven caballos, perros, gallinas, ovejas, cerdos, patos, pavos reales, conejos y alpacas, muchos de ellos rescatados.

Los animales forman parte del día a día de la pareja y no son simplemente una presencia decorativa. "Estoy encantada. Hemos aprendido a darle el biberón a las vacas y a las ovejas", declaró en la entrevista.

La rutina en la finca está marcada por el ritmo de la naturaleza. Montan a caballo, cuidan de los animales, aprovechan los huevos frescos de las gallinas y hasta utilizan la lana de las alpacas para elaborar cojines.

Todo ello en un entorno privilegiado que la actriz considera uno de los lugares más bellos de España. "Siendo andaluza, soy una enamorada de l'Empordà, me encanta. Para mí es la Toscana. Tienes playa, tienes campos con unos viñedos espectaculares, tienes pueblos medievales perdidos", explicaba en una entrevista para Kave Home.

Y no le falta razón. Esta zona combina alguno de los paisajes más espectaculares de Cataluña. A pocos kilómetros de la finca se encuentran extensos viñedos, campos agrícolas, parques naturales y algunas de las calas más bonitas del Mediterráneo.

La finca también se ha convertido en un importante punto de encuentro para familiares y amigos. Su gran extensión permite organizar celebraciones, barbacoas, comidas al aire libre y largas reuniones.

Para Macarena y Aldo, este lugar representa mucho más que una residencia. "Es nuestro retiro, nuestro lugar secreto, nuestra Narnia. Un paraíso perdido y un espacio para inspirarse donde el tiempo no existe, sino que lo guían las estaciones y la naturaleza", resume la actriz.