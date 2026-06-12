Hoy en Netflix: Candela Peña destrona a la comedia de Jennifer López que arrasa con más de 20M de visualizaciones

Sorpasso en el ranking de las películas más vistas de Netflix. El thriller protagonizado por Candela Peña ha logrado arrebatar el primer puesto a la comedia de Jennifer López.

Aunque La desconocida es ahora mismo la película número 1 de la plataforma de streaming en España, Turbulencia en la oficina (Office Romance) sigue arrasando a nivel global.

La cinta es lo más visto hasta en 65 países, consiguiendo más de 20 millones de visualizaciones, de acuerdo a los datos de FlixPatrol.

El fenómeno viene a confirmar que el producto local sigue teniendo una enorme fuerza entre los espectadores en nuestro país.

La propuesta de La desconocida engancha desde su primera escena gracias a una premisa tan inquietante como efectiva.

La historia comienza cuando una mujer aparece con vida dentro de un contenedor de mercancías en el puerto de Barcelona.

Está amordazada, maniatada y no recuerda absolutamente nada sobre su identidad.

La inspectora Anna Ripoll (Candela Peña) y su compañero Quique Zárate (Pol López) se enfrentan a un caso que pronto se transforma en una carrera contrarreloj.

Mientras intentan reconstruir el pasado de la víctima, descubren que alguien está dispuesto a todo para acabar con ella antes de que recupere la memoria.

Dirigida por Gabe Ibáñez (El silencio), la película adapta la exitosa novela negra homónima escrita por Rosa Montero y Oliver Truc, algo que ha despertado el interés tanto de los amantes del suspense como de los lectores que ya sabían de la obra original.

Candela Peña es, lógicamente, uno de los grandes reclamos de la película. La actriz vuelve a deleitar al espectador con otra magistral interpretación de esta detective marcada por el desgaste profesional, pero dotada de un enorme carisma.

Escena de 'La desconocida', la película de Candela Peña en Netflix. Netflix

Manolo Solo, Kira Miró y Luka Peros, conocido por su papel en La casa de papel, completan el reparto de La desconocida. Su duración es de 88 minutos, es decir, de una hora y media aproximadamente.

Todos ellos forman parte de una trama que aúna investigación policial, conspiraciones internacionales y secretos ocultos.

JLo arrasa en Netflix

Turbulencia en la oficina (Office Romance), por su parte, sigue arrasando en todo el mundo. En estos momentos es la película más vista del gigante de streaming.

Como decimos, está protagonizada por JLo y Brett Goldstein, a quien vimos en Ted Lasso y quien, por cierto, también es el coguionista de la película.

Dirigida por Ol Parker (Mamma Mia: Una y otra vez), la historia sigue a Jackie Cruz, la estricta directora ejecutiva de una aerolínea comercial que mantiene una política de tolerancia cero hasta las relaciones sentimentales entre empleados.

Su postura se pone a prueba cuando comienza a sentirse atraída por Daniel, un abogado de la compañía.

En redes sociales, por cierto, se está comentando mucho la escena en la que el personaje de Betty Gilpin (GLOW), la asistente de confianza de Jackie, da a luz a un bebé. Muchos usuarios han criticado la imagen explícita del pequeño saliendo de la vagina de su madre.

Betty Gilpin confirmó en una entrevista a Variety que se utilizó una prótesis de vagina y un bebé animatrónico para grabar la secuencia de la discordia.