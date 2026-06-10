Revolución total en 'Got Talent': Telecinco anuncia una versión en la que los jueces también concursan y un fichaje sorpresa

Giro inesperado de Telecinco. La cadena ha anunciado que sigue confiando en la marca de Got Talent pese al evidente bajón de audiencia que tuvo su última edición al promediar un 9,4% de share y 836.000 espectadores.

Mediaset prepara Got Talent: Fantasy League. Será la primera adaptación internacional del formato estrenado en 2024 en Estados Unidos a través de NBC.

La principal novedad es que aquí los jueces no solo tendrán que valorar las actuaciones, sino que también compiten.

¿Cómo? Tendrán que ir formando sus equipos, eligiendo a sus artistas favoritos entre aquellos que hayan obtenido al menos tres votos favorables. Un giro que podría recordar, salvando las distancias, a la mecánica de La Voz.

En una segunda fase, y con sus equipos de seis concursantes ya configurados, los cuatro jueces competirán entre sí por la victoria en una emocionante batalla en la que los icónicos Pases de Oro seguirán teniendo un papel destacado.

Xuso Jones, el fichaje

Otro de los campanazos de Got Talent: Fantasy League es el fichaje de Xuso Jones. Mediaset y Fremantle apuestan por el murciano para sustituir a Risto Mejide, que dijo adiós a su faceta como jurado para centrarse en los programas que presenta y produce.

Su incorporación a Got Talent supone todo un premio para Xuso Jones tras el buen rendimiento que está teniendo Lo sabe, no lo sabe en las tardes de Cuatro. También presentó las Campanadas junto a Sandra Barneda.

Sus compañeros (y rivales) serán Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell, que continúan en el jurado. Y Santi Millán seguirá siendo el maestro de ceremonias de Got Talent: Fantasy League.

Esta revolución tratará de servir de revulsivo a una de las marcas que tantas alegrías le ha dado a Telecinco en la última década. Solo hay que recordar cuando Paolo Vasile decía que el año en televisión no empezaba hasta que no se estrenaba Got Talent.

Lo cierto es que el formato cayó a mínimos el curso anterior, si bien estuvo por encima de la media de la cadena consolidándose como una de las ofertas más competitivas para las noches de sus sábados.

Sus datos estuvieron lejos de sus mejores años —las primeras ediciones solían rondar el 20% de share—, si bien hay que tener en cuenta que Got Talent también se ha visto perjudicado por el descenso de consumo televisivo.

AM Dance Studio en 'Got Talent España'.

La final, que coronó al grupo de baile AM Dance Studios, sí alzó el vuelo en materia de audiencia a la edición marcando un 11,8% de cuota y 874.000 espectadores.

Got Talent: Fantasy League se grabará en las próximas semanas y, lo lógico, es que fuera una de las bazas de Telecinco para 2027.

El programa, no obstante, no fue anunciando en el doble evento que Mediaset hizo en Madrid y Barcelona de Publiespaña presentando los formatos, las series y los grandes eventos deportivos que se verán en los canales de la compañía.

La cadena, además, explica que Got Talent: Fantasy League "mantendrá intacto el espíritu multidisciplinar que caracteriza la franquicia y la ha convertido en un fenómeno internacional, combinando disciplinas tan diversas como la música, la danza, las acrobacias, la magia o el humor".