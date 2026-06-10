La piscina más grande de Europa está en el pueblo donde creció Broncano: 87 metros de ancho y aforo de 1.200 personas

Cuando las temperaturas se disparan, cualquier excusa es buena para buscar un lugar donde refrescarse. Y aunque la playa suele ser la opción favorita, las piscinas y los ríos se han convertido en una alternativa cada vez más popular para pegarse un chapuzón.

Pues bien, uno de los espacios de baño más impresionantes de Europa se encuentra en Orcera, una localidad de la Sierra de Segura que apenas supera los 1.700 habitantes. Además, puede presumir de ser el pueblo donde creció David Broncano.

Hablamos de la piscina natural de Amurjo. Se trata de una instalación única que cada verano atrae a miles de visitantes gracias a unas dimensiones difíciles de encontrar en cualquier otro punto del continente.

Con cerca de 87 metros de longitud —algunas fuentes locales elevan la cifra hasta casi los 90 metros—, su tamaño se aproxima al de un campo de fútbol. Equivale prácticamente a dos piscinas olímpicas unidas.

Su aforo ronda las 1.200 personas, una cifra que resulta especialmente llamativa si se compara con la población habitual de Orcera. En la práctica, podría albergar a buena parte de los vecinos del municipio al mismo tiempo.

Una de las claves de su popularidad reside en el origen de sus aguas. Y es que, la piscina aprovecha el cauce natural del río Orcera y se alimenta directamente de corrientes procedentes de la montaña.

El resultado es un agua cristalina y extremadamente fresca que se ha convertido en toda una leyenda entre vecinos y visitantes.

Piscina natural de Amurjo. Ayuntamiento de Orcera.

Quienes la conocen aseguran que bañarse aquí es una de las formas más efectivas de combatir el intenso calor del verano jiennense.

La piscina de Orcera abre habitualmente entre mediados de junio hasta mediados de septiembre, con horario de 12:00 a 21:00 todos los días. El acceso cuesta 4 euros para los adultos y 3 euros para los niños.

Lo cierto es que el vínculo con David Broncano ha contribuido a multiplicar su fama. Aunque nació en Santiago de Compostela, el presentador de La Revuelta nunca ha ocultado el orgullo que siente por sus raíces.

En numerosas ocasiones ha mencionado la Piscina de Amurjo en televisión, recomendando su visita e incluso recordando que aprendió a nadar en sus aguas durante los veranos de su infancia.

En plena naturaleza

Más allá de sus récords, la piscina destaca por su privilegiado entorno natural. Situada en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España, la piscina aparece rodeada de pinares, zonas verdes y piedra natural.

Lejos de la imagen de una piscina municipal convencional, ofrece una experiencia integrada en la naturaleza, con merenderos, amplias áreas de sombra y servicios de restauración que dinamizan la economía local durante los meses de verano.

En definitiva, la piscina de Amurjo es mucho más que un lugar para darse un baño. Es uno de los grandes símbolos del turismo de interior en Andalucía y una alternativa refrescante para quienes buscan escapar de las playas masificadas.