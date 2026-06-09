Ya es oficial: El gran éxito de Netflix en ciencia ficción tendrá una secuela tras acumular 139 millones de visualizaciones

Era algo necesario para salir de dudas. La exitosa serie de Máquina de guerra contará con una secuela que ya está en marcha después de su exitoso estreno en Netflix el pasado mes de marzo.

Así lo ha confirmado la plataforma tras superar los 139 millones de visualizacionesen sus primeros meses. Su director, Patrick Hughes, ya está en marcha para darle la continuación idónea a un film que ha acumulado excelentes críticas en un periodo muy corto de tiempo.

Hay que aclarar que, cuando escribió Máquina de guerra, el cineasta no tenía pensado darle una continuación, lo concibió como una historia conclusa. Sin embargo, tras quedar enamorado de la producción, intuyó rápidamente que debía tener una segunda parte.

La película 'Máquina de guerra' Netflix

"Cuando me senté a escribir pensé en una historia completamente formada y en solitario, pero si tengo la oportunidad de llevarla más allá, toco madera. Sé exactamente dónde debe ir", declaró en una entrevista para ScreenRant.

Una luz verde por parte del gigante del streaming que supone una gran alegría para el creador. "Como escritor es imposible no pensar en ello. Me enamoré del personaje de 81, del universo. Así que estoy listo para apretar el gatillo".

Recordemos que la trama sigue a un equipo de soldados de élite de EEUU en la fase final de su exigente entrenamiento para convertirse en Rangers.

La misión se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando se topan con una gigantesca y letal máquina de origen extraterrestre que comienza a cazarlos en el bosque.

Hasta el momento no se ha confirmado el regreso de Alan Ritchson, candidato 81, así que puede ser posible que veamos cambios en los próximos meses.

Tampoco se ha confirmado la fecha de estreno de esta superproducción, algo lógico si tenemos en cuenta que se encuentra en sus primeros pasos después de su gran éxito.

Máquina de guerra se mueve entre la ciencia ficción, la acción militar y el suspense de supervivencia, una combinación que ha conquistado tanto a los amantes de las películas bélicas como a los aficionados al cine de invasiones extraterrestres.

Alan Ritchson interpretando a 81 en 'Máquina de guerra' Netflix

Su propuesta recuerda por momentos a títulos de culto como Predator, por la sensación de persecución constante en un entorno hostil, o a producciones más recientes como Battle: Los Ángeles y Edge of Tomorrow.

Pese a estas posibles influencias, la cinta ha sabido encontrar una personalidad propia gracias a un ritmo frenético, escenas de combate muy realistas y una atmósfera claustrofóbica que mantiene la tensión desde los primeros minutos.