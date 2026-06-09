Confirmado: Telecinco renueva el contrato a Ana Terradillos, que continuará presentando 'La mirada crítica' cada mañana

La mirada crítica seguirá abriendo las mañanas en Telecinco. El programa presentado por Ana Terradillos continuará formando parte de la parrilla del canal principal de Mediaset.

El espacio de actualidad producido por Unicorn Content, la compañía que preside Ana Rosa, ha sido renovado hasta final de año, tal y como adelantó El Confidencial Digital y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

El formato, además, continuará emitiéndose en verano, si bien Terradillos se cogerá vacaciones en el mes de agosto. Será José Luis Vidal, copresentador del programa, quien se haga cargo del programa en estas semanas.

La mirada crítica fue una marca que Mediaset recuperó hace tres años, coincidiendo con la apuesta del grupo de llevar a Ana Rosa a las tardes tras el final de Sálvame.

En un principio, el programa se extendía hasta las 10:30, cediendo el testigo después a Vamos a ver. Pero cuando el grupo decidió devolver a Quintana a las mañanas, La mirada crítica redujo su duración ocupando la franja de 08:00 a 09:00, por lo que tuvo que condensar sus contenidos.

Aunque el programa no tiene unos datos de audiencia muy altos, lo cierto es que sí son bastante estables en una franja que, por lo general, es muy volátil y depende de la actualidad.

El programa suele moverse entre el 8% y el 11% de cuota de pantalla en la presente temporada.

Tándem AR y Terradillos

La renovación de La mirada crítica se produce semanas después de que Mediaset renovase el contrato de larga duración de Ana Rosa Quintana.

"Fue bastante fácil. Las dos partes estaban de acuerdo en continuar. Ha sido muy automático", comentaba Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, en una entrevista exclusiva para este periódico.

Sobre el terreno, La mirada crítica funciona como un espacio destinado a abrir la agenda informativa del día, poniendo sobre la mesa los temas más relevantes de la actualidad.

Además, sirve para telonear a Ana Rosa. Terradillos ofrece un primer análisis, conversando con los protagonistas y los expertos que aportan contexto y valoración sobre estos asuntos.

Sin embargo, es en El programa de AR donde los temas se analizan más en profundidad con una tertulia política más amplia.