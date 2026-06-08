Rosa Rodríguez, tras ganar 2,7M de euros en 'Pasapalabra': "Hubo machismo. Se cuestionó mi ropa y que supiera de deportes"

Rosa Rodríguez, en el momento exacto de resolver la última definición del Rosco de 'Pasapalabra'.

Cuatro meses después de hacer historia en Pasapalabra al completar el Rosco y hacerse con el mayor bote de la historia del concurso, Rosa Rodríguez ha roto su silencio.

La gallega ganó 2,7 millones de euros —1,5 millones tras impuestos— después de dar a Roberto Leal la respuesta correcta cuando se le preguntó por el apellido del jugador de fútbol americano que fue elegido como el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP en 1968.

Earl Morrall, que así se llamaba el jugador, fue el 'culpable' de que se generara una fuerte polémica entre una parte de la audiencia, que acusó al programa de tongo.

Pues bien, Rosa ha salido al paso de la polémica en una extensa entrevista que ha concedido a La Voz de Galicia. La rival de Manu Pascual no se corta en asegurar que sufrió "comentarios machistas" por su apariencia y sus conocimientos en deportes.

"Hubo machismo cuando se cuestionaba mi apariencia: que si siempre llevaba la misma ropa, que si los dientes... Cuando de los hombres eso no se decía", señala.

"Y sobre el rosco, igual, en mi caso hubo machismo cuando se dijo: '¿Cómo va saber esta chica algo de deportes y encima de 1968?", dice.

"Cuando yo soy una apasionada del deporte, jugué al fútbol de pequeña, al baloncesto, no me pierdo un partido de tenis, lo veo todo", argumenta Rosa.

Rosa Rodríguez el día que ganó más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'.

De hecho, la gallega cuenta que, durante su preparación, se estudió una lista de los mejores jugadores de la NFL desde 1959 a 2024.

Rosa habla de "palacios mentales" como una de las técnicas de estudio que empleaba.

Cuenta Rosa que al principio se tiraba 12 horas haciendo roscos —llegó hasta 14 cuando concursaba— y también tiró de podcast para estudiar.

Aquello fue una carrera de fondo, y casi literal. "Siempre estudié caminando. En los mejores tiempos hacía 20 kilómetros al día, 3 horas por la mañana y 3 por la tarde", recuerda.

Todavía no ha cobrado

Por otro lado, Rosa afirma que aún no ha cobrado el premio: "Las cosas de la tele llevan un tiempito".

Eso sí, no ha cambiado de idea cuando le preguntan lo que hará con los 1,5 millones. "Quiero comprarme una casa, pero hacerlo con calma, no sé si un piso, necesito darme un tiempo para elegir bien".

Su prioridad no es gastarse el dinero, sino disfrutar con sus padres y sus hermanos, compartiendo viajes con ellos. "Para mí, el dinero ahora es la libertad". Y añade: "Mi motivación última era completar El Rosco, no el dinero".

Rosa, por último, cuenta que también tenía asumida la posibilidad de que el desenlace fuera distinto. Si hubiera sido Manu Pascual quien hubiese resuelto el Rosco, asegura que lo habría asumido con deportividad.

La profesora Rosa Rodríguez.

"Me había preparado mentalmente para ambos escenarios, tanto para ganar como para perder. Estaba muy satisfecha con mi recorrido en el programa y con el nivel que había demostrado. Sentía que había dado lo mejor de mí", dice.