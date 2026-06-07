El pueblo ideal para una escapada: 500 habitantes, volcán submarino y escenario de una serie de Candela Peña

Candela Peña y el puerto de La Restinga en un montaje de elaboración propia.

Nuestro país está repleto de rincones desconocidos capaces de sorprender a los viajeros más experimentados. Uno de ellos se encuentra en la isla de El Hierro, la más occidental y más pequeña de Canarias.

Allí, en el extremo sur de Europa, se halla La Restinga, un tranquilo pueblo pesquero de apenas 500 habitantes -la isla tiene un total de 12.000- que combina paisajes volcánicos, aguas cristalinas y el atractivo de haber sido escenario de una de las series españolas más reconocidas de los últimos años.

Sus casas blancas junto al mar, el pequeño puerto y la ausencia de grandes aglomeraciones convierten a La Restinga en un destino perfecto para quienes busquen desconectar del ritmo frenético de las grandes ciudades.

Además, gracias a la protección natural de la orografía herreña, esta pedanía perteneciente a El Pinar goza de un microclima privilegiado con temperaturas agradables durante prácticamente todo el año.

Pero si hay algo que ha marcado la historia reciente de este pequeño enclave es el volcán submarino Tagoro.

Panorámica de La Restinga. iStock

En octubre de 2011, una erupción bajo el mar sorprendió a sus vecinos a escasos kilómetros de la isla.

La actividad sísmica y la emisión de gases obligaron a evacuar de forma temporal la localidad, generando una gran expectación dentro y fuera de España.

Lo que parecía una amenaza acabó convirtiéndose en uno de los mayores tesoros naturales de la isla. El volcán transformó por completo el ecosistema marino de la zona.

Tras un primer impacto negativo provocado por el calor y el azufre, las aguas experimentaron una extraordinaria recuperación que favoreció la aparición de una biodiversidad única.

La Restinga es todo un paraíso para los amantes del buceo.

Hoy día, La Restinga está considerada como uno de los mejores destinos para bucear de toda Europa. Frente a sus costas se extiende el Mar de las Calmas, una reserva marina donde la visibilidad puede superar los 30 metros.

Buceadores de todo el mundo llegan hasta este rincón para contemplar tortugas, rayas y espectaculares formaciones de lava volcánica sumergidas bajo el Atlántico.

El impulso de la serie

Al atractivo natural se sumó un inesperado impulso televisivo gracias a la serie Hierro. La Restinga fue una de las localizaciones más reconocibles de la ficción de Movistar Plus+, protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti.

El thriller, ambientado en la isla, mostró al gran público algunos de los paisajes más espectaculares de El Hierro.

Candela Peña dio vida a la jueza Montes en la serie 'Hierro'. Movistar Plus+

La playa del Verodal y la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en La Frontera, Puerto de La Estaca en Valverde, los miradores de Jinama y de La Peña y los invernaderos de plátanos en la Costa de Tacorón fueron algunas de las localizaciones de la serie.

La visita no estaría completa sin probar la gastronomía local. Los restaurantes del puerto ofrecen pescado fresco capturado por los pescadores de la zona. Las lapas con mojo o las quesadillas herreñas son otras de las especialidades culinarias de La Restinga.