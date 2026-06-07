Paramount confirma el regreso de uno de sus mayores éxitos de ciencia ficción y terror: está en marcha la tercera parte

Habrá una última dosis para los amantes de la ciencia ficción y el terror. La película Un lugar tranquilo ha confirmado que tendrá tercera parte, pero esta será la definitiva y dará fin a una historia que ha supuesto un éxito para Paramount.

La saga, que comenzó en 2018, supuso un fenómeno cinematográfico que transformó el cine de terror contemporáneo. Tanto fue así que, dos años después, se lanzó su secuela y una precuela en el año 2024.

Pero en el 2027 llegará su final para poner la guinda al pastel y sumarse al beneficio de más de 900 millones de dólares a nivel mundial que la franquicia recaudó con las tres entregas.

Un lugar tranquilo III se estrenará el próximo 30 de julio de 2027 en los cines y volverá a contar con Emily Blunt, Noah Jupe, Cillian Murphy y Millicent Simmonds. A ellos se les sumarán tres nuevos personajes, Jason Clarke (Una casa llena de dinamita), Katy O'Brian (Sangre en los labios) y Jack O'Connell (Los Pecadores).

La llegada de una tercera parte era una noticia muy esperada por los fans. El propio director, John Krasinski, lo confirmó a través de su cuenta de Instagram compartiendo una fotografía del guion y revelando los nombres de los actores que formarán parte del proyecto.

El escritor ha asegurado en el post de sus redes sociales que está "muy orgulloso de formar parte de esta familia de Un lugar tranquilo... ¡Viejos y nuevos! ¡Allá vamos!".

Era un regreso muy esperado y que ha supuesto una gran sorpresa para los fans. Algunos se han sorprendido gratamente con que Cillian Murphy vaya a compartir rodaje con Jack O'Connell, otros todavía no se creen que por fin esté sucediendo este acontecimiento.

Hay que destacar que el film ha traspasado las pantallas y cuenta hasta con videojuegos y cómics. En octubre de 2024 tuvo lugar el lanzamiento de A quiet Pace: The Road Ahead.

Cillian Murphy en 'Un lugar tranquilo II' Paramount

Desarrollado por el estudio Stormind Games y publicado por Saber Interactive, este título de terror psicológico y supervivencia en primera persona logra trasladar con éxito la asfixiante tensión de las películas de Paramount Pictures a una experiencia interactiva única.

Por lo tanto, aunque este sea su "capítulo final", el universo de Krasinski tiene cabida para rato en el imaginario colectivo. Todavía habrá que esperar un año hasta que podamos disfrutar de la última entrega de la saga. Mientras tanto tendremos que estar en silencio.