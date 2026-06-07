Lara Siscar, 49 años: "Vengo de familia obrera. Mi padre era electricista y se sacó la FP a los 45, y mi madre era peluquera"

Lara Siscar presentará el evento con el Papa León XIV en el Movistar Arena junto a Carlos Franganillo.

Durante estos días, todos los ojos del mundo miran a España por la histórica visita del Papa León XIV.

Uno de los eventos más destacados se celebrará este domingo en el Movistar Arena bajo el título Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte.

El acto será a las 18:00 horas y estará presentado por Carles Franganillo y Lara Siscar.

Para la comunicadora valenciana de 49 años supone un nuevo reto profesional. La actual corresponsal de RTVE en Lisboa -fue nombrada en 2025- ya condujo el funeral de Estado por las víctimas de la dana.

Lo cierto es que detrás de la imagen de una de las periodistas más populares de la televisión pública hay una historia marcada por la cultura del esfuerzo y unos orígenes humildes en Gandía.

"Yo vengo de una familia obrera. Mi padre es electromecánico. Era electricista y se sacó la FP a los 45. Mi madre era peluquera. Dejó de trabajar para tenerme a mí", decía en una entrevista en 2018.

En esa misma charla, Siscar aseguraba que aprendió a leer antes de ir al colegio gracias a tebeos y cómics, de forma autodidacta. "Mi madre me enseñó el abecedario yendo en el coche."

La periodista Lara Siscar en una imagen de archivo.

Pocos saben, además, que en un principio Lara cursó Farmacia. Finalmente, decidió marcharse a Barcelona para estudiar Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ramón Llull.

Antes de pasar a ser un rostro habitual en TVE, trabajó como ayudante de producción, redactora y reportera en diferentes medios, incluyendo Canal Nou.

Desde su incorporación a la corporación pública en 2007, ha pasado por el Canal 24 Horas, los Telediarios y diversos programas de actualidad, como Informe Semanal y En primicia.

Incluso, en 2015, fue la portavoz de RTVE para dar las votaciones del jurado español en Eurovisión. Fue la edición en la que participó Edurne con su tema Amanecer.

Episodio de ciberacoso

En el pasado, entre 2013 y 2015, Lara Siscar tuvo que vivir un episodio desagradable. La periodista sufrió una campaña brutal de ciberacoso y hostigamiento mientras presentaba los informativos de RTVE.

Dos hombres crearon decenas de perfiles falsos en redes sociales para enviarle a diario insultos, amenazas y mensajes de contenido sexual explícito, llegando a contactar con su entorno más cercano.

Lara Siscar en una imagen de 2022. GTRES

"Vivo sabiendo que no va a terminar nunca, que estoy atrapada en Twitter junto a mi acosador", llegó a asegurar en una entrevista.

Afortunadamente, después de una exhaustiva investigación de la Policía Nacional, los agresores fueron detenidos en 2015.

Desde entonces, Siscar ha convertido su experiencia en altavoz social, exigiendo leyes más estrictas contra el anonimato y defendiendo a las víctimas de la violencia digital.