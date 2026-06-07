Diana Navarro, 48 años: "Mi padre era pescador y mi madre ama de casa. Éramos una familia muy humilde y devotos"

Si hablamos de Diana Navarro, es inevitable pensar en ese sentimiento puro, en las saetas y en la delicadeza con la que hace todo. La cantante tiene una voz tejida por los ángeles y un arte que pocas veces se disfruta en este mundo.

Dueña de una voz capaz de transitar entre distintos géneros sin perder autenticidad, Navarro ha sabido labrar un camino propio gracias a una sensibilidad artística única y a una forma de interpretar en la que la emoción siempre ocupa el primer plano.

Una trayectoria que celebra actualmente con su última gira 20 aniversario, un recorrido por los grandes éxitos que ha marcado su carrera y que vuelve a demostrar el enorme vínculo que mantiene con su público.

La cantante Diana Navarro.

Pero más allá de la música, hay un aspecto que siempre ha acompañado a la artista y que forma parte inseparable de su vida: la fe.

Comprometida con los valores en los que cree y ligada a sus raíces religiosas, Diana Navarro ha sido una de las elegidas para actuar el próximo 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu con motivo de la visita del papa León XIV.

No es la primera vez que la cantante vive un momento de este tipo. En el año 2024 tuvo "el inmenso honor de ser recibida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano".

"Un encuentro lleno de fe, amor y gratitud donde pude compartir mi deseo de cantarle algún día", expresó emocionada en una publicación en sus redes sociales.

La espiritualidad siempre ha estado presente en su vida. Criada en una familia humilde del barrio malagueño de Huelín, la artista reconoce que gran parte de sus creencias nacen en el lugar donde creció.

"La devoción de la Virgen del Carmen va dentro de mí. Mi padre es pescaor y nuestra familia la lleva como si fuera el código genético", ha explicado en el portal Diócesis de Málaga.

Fue la menor de cinco hermanos y lleva por bandera el orgullo que siente por sus orígenes. "Somos una familia absolutamente normal, con padres humildes que han salido adelante como han podido. Mi padre es pescaor y mi madre ama de casa".

Diana Navarro canta una saeta a la Virgen de la Esperanza de Málaga.

Málaga también desempeña un papel fundamental en su vida religiosa. La ciudad le ha visto crecer en la fe. "Recuerdo que mi padre me llevaba al encierro del Chiquito en la Calle Ancha del Carmen. Tengo grabado el olor a Romero, la Virgen del Gran Poder... Es un recuerdo imborrable".

Aquellas experiencias marcaron profundamente a la artista. Desde muy pequeña participó en celebraciones religiosas y comenzó a cantar en procesiones. "Cantar en las procesiones era parte de mi crecimiento personal y ahora es una acción de gracias, porque a mí la vida me está dando demasiadas cosas".

De hecho, la fe sigue acompañándola cada vez que se sube encima de un escenario. Antes de salir a cantar reza, da gracias y le dice al de arriba "que me eche una manita para que todo salga bien".

Hoy, aquella niña que cantaba en las procesiones de su barrio, participaba en los grupos religiosos y creció entre la devoción de la Virgen del Carmen y las tradiciones de Málaga, contempla con emoción el camino recorrido.

Actuar dentro de unos días para el pontífice no supone solo un hito profesional, sino el sueño de una niña que lleva años guardando en el corazón.