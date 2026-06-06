El refugio de Rozalén: pueblo de 911 habitantes, iglesia del S. XV, Conjunto Histórico y piscinas naturales de aguas cristalinas

Rozalén y una cascada de las inmediaciones de Letur, Albacete.

La visita del Papa León XIV a Madrid reúne este fin de semana a algunas de las personalidades más destacadas de la cultura, el deporte y la sociedad española. Entre ellas se encuentra Rozalén.

La cantante actuará en el evento que se celebrará este domingo en el Movistar Arena. Según se ha sabido, Rozalén pondrá el broche de oro al acto y "recordará algo profundamente humano: que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, hay esperanza".

El encuentro estará presentado por Carlos Franganillo y Lara Síscar y contará también con la presencia del actor Antonio Banderas, la bailaora Sara Baras y las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales.

Lo cierto es que el nombre de Rozalén está profundamente unido a Letur. Ya lo vimos cuando esta pequeña y bonita localidad de la provincia de Albacete quedó completamente arrasada por la DANA el 29 de octubre de 2024.

Aquella catástrofe, que se cobró la vida de hasta seis personas aquí, no empaña el encanto de este pueblo enclavado en la Sierra del Segura.

Panorámica de Letur.

Letur es la tierra de la familia materna de Rozalén, el lugar donde ha construido un hogar y el escenario desde el que ha defendido una de sus grandes causas: la despoblación rural.

"Me da mucha pena que lugares tan bellos como Letur vivan cada vez menos gente en ellos", aseguró.

La localidad ostenta la declaración de Conjunto Histórico-Artístico desde 1983 gracias a uno de los cascos urbanos de origen musulmán mejor conservados de Castilla-La Mancha.

Pasear por él es perderse en un entramado de calles, con sus famosos portalicos que reflejan la huella de Al-Ándalus. La calle más famosa de Letur es la de Albayacín, un estrecho callejón en el que se pueden ver hasta cuatro arcos diferentes.

Callejón con varios arcos de Letur. iStock

En el corazón de Letur se levanta la iglesia de Santa María de la Asunción, uno de sus principales símbolos patrimoniales. Su construcción corresponde al siglo XVI y destaca por un elegante estilo gótico flamígero de transición hacia el Renacimiento.

La mejor panorámica de Letur se obtiene desde el mirador de la Molatica. Desde aquí, puede verse cómo la localidad se ha construido sobre una enorme cascada.

'Pueblo del agua'

Sin embargo, si hay un elemento que define la personalidad de Letur es el agua. Conocido como "el pueblo del agua", sus manantiales y acequias atraviesan el casco urbano y alimentan algunos de sus rincones más sorprendentes.

El Charco de las Canales, una piscina natural de aguas cristalinas situada prácticamente en pleno centro histórico, se ha convertido en una de las estampas más reconocibles del municipio.

Cahrco de Canales de Letur. Turismo de Castilla-La Mancha

A las afueras destacan parajes como el Charco Pataco y varias rutas senderistas que permiten descubrir cascadas, huertas tradicionales y espectaculares miradores sobre la Sierra del Segura.

En los alrededores también merecen una visita localidades como Ayna, conocida como la Suiza manchega, o Yeste, con su castillo medieval y los paisajes del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima.