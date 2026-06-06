El refugio donde desconecta Patricia Pardo: 38.168 habitantes, playas con Bandera Azul y donde comer el mejor marisco

La playa donde desconecta Patricia Pardo en un montaje de JALEOS iStock/Mediaset

El Atlántico se abre paso entre paseos, playas y jardines, marcando el ritmo de una ciudad donde el mar siempre está presente.

Aquí, la vida parece transcurrir entre el vaivén de las mareas y la calma de los espacios abiertos. Palmeras, parques y rincones junto al agua invitan a pasear sin rumbo, disfrutando de esa mezcla tan característica de naturaleza, tradición marinera y tranquilidad gallega.

Así se revela Vilagarcía de Arousa, una ciudad donde la ría y la vida cotidiana van de la mano.

Puerto de Vilagarcía de Arousa. Shutterstock

Un destino situado en Galicia que supone el refugio perfecto para la pareja Patricia Pardo y Christian Gálvez. Ambos se dieron el 'sí quiero' en el año 2022 y aprovechan cada mínima oportunidad para visitar las raíces de la periodista.

Entre tanto foco y el ritmo frenético de su vida laboral como comunicadores, buscan su momento de calma alejados de ruidos mediáticos para volver a reencontrarse consigo mismos.

Los dos, y sobre todo ella al tratarse de su casa, presumen en numerosas ocasiones de su vínculo con esta tierra, donde encuentran la tranquilidad que a menudo resulta imposible.

Vilagarcía de Arousa destaca por combinar ambiente marinero, paseos marítimos y playas urbanas con pequeños arenales rodeados de naturaleza.

Uno de los más conocidos es la playa de Compostela, un extenso arenal de más de dos kilómetros de longitud que discurre paralelo al paseo marítimo de la localidad. Sus aguas suelen ser tranquilas gracias a la protección natural que ofrece la ría.

Muy cerca también se encuentran otras playas muy apreciadas como la de Bamio o la de Preguntoiro, donde predominan las aguas calmadas, la arena fina y unas vistas privilegiadas hacia la ría y las islas cercanas.

Playa de Compostela en Vilagarcía de Arousa Shutterstock

El paisaje está marcado por pinares, pequeñas embarcaciones pesqueras y espectaculares puestas de sol que tiñen el mar de tonos dorados durante el verano.

Además, Vilagarcía se encuentra a pocos minutos de algunos de los arenales más famosos de las Rías Baixas. Lugares como Playa de A Lanzada, con varios kilómetros de arena blanca y oleaje más abierto, o la playa de O Grove y la cercana isla de Arousa, con sus aguas cristalinas.

Este lugar también destaca por su legado histórico y religioso, con iglesias, pazos y casas señoriales que recuerdan su pasado señorial. Entre ellos sobresale el Pazo de Rubiáns, rodeado de jardines y vinculado a la tradición vitivinícola de la zona.

No es extraño que Patricia y Christian elijan este rincón para alejarse del foco mediático. Entre mariscos recién salidos de la ría, paseos junto al Atlántico y playas de arena dorada bañadas por aguas transparentes, Vilagarcía es el escenario perfecto para disfrutar de la vida en familia.