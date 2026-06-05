El paseo marítimo perfecto para recorrer a pie: 1,3 kilómetros, palacio del siglo XIX y escenario de la última serie de Netflix

El paseo marítimo de San Sebastián, en la playa de La Concha, y el actor Pedro Alonso.

No resulta extraño que Netflix pusiera los ojos en este enclave para grabar las primeras secuencias de la nueva temporada de Berlín y la dama del armiño, el spin off de La Casa de Papel protagonizado por Pedro Alonso.

Su paseo marítimo, con vistas privilegiadas al Cantábrico y una estética de postal, se convirtió en el telón de fondo para la serie.

Berlín, además, rodó en la zona del Náutico donostiarra, que es donde tiene lugar la exclusiva fiesta donde el protagonista conoce a la Duquesa de Málaga (Marta Nieto).

El protagonista absoluto de esta agradable ruta es el paseo de La Concha, un recorrido de aproximadamente 1,3 kilómetros que conecta el entorno del Ayuntamiento y el Casco Viejo con el Palacio de Miramar.

Durante el trayecto, el turista puede caminar junto a la arena dorada de la playa de La Concha mientras el mar Cantábrico marca el ritmo de la ruta.

Uno de los elementos más característicos del paseo es su famosa barandilla blanca, convertida desde hace décadas en el gran símbolo de la ciudad.

Diseñada en 1910 por Juan Rafael Alday, esta obra de inspiración modernista trasciende su función práctica para convertirse en una auténtica pieza de arte urbano.

Pedro Alonso y Tristán Ulloa pasean en el paseo marítimo de San Sebastián en 'Berlín: la dama del armiño'.

Su silueta es tan representativa que incluso algunos fragmentos originales han sido entregados en ocasiones como obsequios institucionales a personalidades destacadas.

La atmósfera se completa con las elegantes farolas de estilo Belle Époque, que al caer la tarde iluminan el recorrido y evocan la imagen de las grandes ciudades europeas de finales del siglo XIX.

A ello se suma un pavimento cómodo y accesible, perfectamente integrado con el carril bici, que facilita el paseo tanto a residentes como a visitantes.

Palacio de Miramar

El punto culminante de la ruta se encuentra en el Palacio de Miramar. Situado sobre el promontorio que separa las playas de La Concha y Ondarreta, este edificio fue terminado en 1893 por encargo de la reina María Cristina, regente de España.

Fascinada por San Sebastián, la monarca convirtió la ciudad en destino estival de la corte, impulsando una transformación que la llevó de ser una tradicional localidad pesquera a convertirse en uno de los centros turísticos más exclusivos de la Belle Époque española.

Palacio de Miramar.

Diseñado por el arquitecto británico Selden Wornum, el palacio destaca por su estilo inglés de inspiración cottage reina Ana.

Sin embargo, son sus jardines públicos los que hoy atraen a miles de personas. Desde allí, cualquiera puede sentarse frente al mar y disfrutar de una de las mejores panorámicas de la bahía.

Testigo de otros rodajes

Antes de convertirse en escenario de Berlín, la bahía donostiarra ya había seducido a numerosas producciones.

Woody Allen la inmortalizó en Rifkin's Festival (2020), mientras que la serie Patria (HBO) mostró su cara más melancólica bajo la lluvia.

También fue una localización habitual de la comedia de Antena 3 Allí abajo y ha aparecido en películas como 27 horas (1986), Visionarios (2001) y Operación Concha (2017).

Más recientemente, el thriller de Netflix Desaparecido aprovechó su atmósfera costera para reforzar la intriga de la trama.