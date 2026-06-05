Oficial: RTVE anuncia un nuevo programa para Gonzalo Miró y su llegada al prime time de La 1 con 'La cena de los idiotas'

Gonzalo Miró continúa haciéndose fuerte en RTVE. La cadena pública hizo oficial este jueves, 4 de junio, que presentará un programa en solitario en el prime time de La 1.

La cena de los idiotas es el título que llevará este nuevo formato, en el que cada semana reunirá en torno a una gran cena a varios comensales muy conocidos.

El anuncio se hizo en el descanso del partido amistoso entre España-Irak, aprovechando el tirón de audiencia, mediante una breve promo de 20 segundos.

"Dicen que soy un idiota por sentarme con gente que piensa diferente, por creer que es posible debatir sin gritos", dice Miró. "Dicen que soy un idiota por querer escuchar a todo el mundo y por querer que estas cenas son posibles".

La cena de los idiotas estará producido por Proamagna, la compañía que está detrás de los formatos televisivos de Joaquín Sánchez (Joaquín el novato o Joaquín, la última y me voy) o el programa que presentó años atrás Bertín Orborne En la tuya o en la mía.

"Dicen que soy un idiota por creer que estas cenas son posibles" 🍽️



'La cena de los idiotas', con Gonzalo Miró, en @La1_tve pic.twitter.com/d25hGdoyC4 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 4, 2026

La televisión pública explica que "los invitados abordarán con Miró un tema de actualidad o acontecimiento importante e invitarán a la reflexión, creando un espacio cálido y cercano en el que los invitados se olvidarán de las cámaras".

El formato "nace con el fin de demostrar que es posible sentarse a cenar con personas que piensan diferente". La cadena señala que cada cena pasará a ser un "gran evento" que estará ligado a la actualidad. Eso sí, se desconoce fecha de estreno.

Según detalla RTVE, el programa se desarrollará en una casa y la secuencia principal tendrá lugar en un comedor con una gran mesa, que será la protagonista de la escenografía.

En ella se proyectará el gran archivo audiovisual de TVE, que enriquecerá cada uno de los temas. La cocina también será el escenario de los momentos previos y posteriores a la cena, donde se producirán conversaciones íntimas y paralelas entre Miró y sus invitados.

Gonzalo Miró y Marta Flich en 'Directo al grano'. RTVE

Premio para Gonzalo Miró

Lo cierto es que este nuevo programa se produce nueve meses después del fichaje de Gonzalo Miró por RTVE para presentar junto a Marta Flich Directo al grano.

En las próximas semanas, Miró también formará parte de la cobertura de RTVE para el Mundial de fútbol, que empezará el próximo jueves 10.

Será uno de los tertulianos de Estudio Estadio Mundial, el programa conducido por Felipe del Campo en Teledeporte que repasará lo más destacado de cada jornada.

Hay que recordar que Gonzalo Miró colabora con las emisiones regulares de Estudio Estadio a lo largo de la temporada. Además, fue uno de los rostros que incorporó Jesús Cintora en Malas Lenguas Noche.