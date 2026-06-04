El refugio de Mónica Naranjo: pueblo de 12.000 habitantes y una mansión de tres millones de euros con vistas al mar

Mónica Naranjo y una panorámica de Sant Andreu de Llavaneres en un montaje.

Mónica Naranjo cuenta con un refugio en el Mediterráneo para desconectar de los conciertos y las giras.

Ese lugar es Sant Andreu de Llavaneres, un exclusivo municipio del Maresme barcelonés de apenas 12.000 habitantes que la cantante ha hecho su oasis particular.

Allí, lejos de la presión mediática, construyó su particular fortaleza: una mansión valorada en cerca de tres millones de euros con vistas privilegiadas al mar.

Llavaneres, que es así como lo conocen los vecinos, no es un pueblo cualquiera. Situado a unos 36 kilómetros de Barcelona, el municipio se ha consolidado como uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Cataluña.

Su combinación de mar y montaña, unida a la discreción que ofrecen sus urbanizaciones privadas, ha seducido históricamente a empresarios, deportistas y rostros conocidos que buscan tranquilidad sin renunciar al lujo.

Urbanizaciones como Supermaresme o Rocaferrera esconden auténticas villas de alto standing entre pinares y jardines mediterráneos.

La localidad, además, puede presumir de tener el prestigioso Club de Golf Llavaneras, el puerto deportivo Port Balís y una gastronomía reconocida por productos como el famoso 'guisante de Llavaneres'.

El hogar de Mónica Naranjo

La artista, que visita este lunes El Hormiguero para presentar su nuevo single, Puzzles, mientras sigue inmersa en su Greatest Hits Tour, suele descansar en una impresionante mansión de tres plantas, siete dormitorios, ocho baños y una cocina gigante.

La residencia, conocida como Villa Naranjo, cuenta con una parcela de más de 3.000 metros cuadrados y con cerca de 900 metros cuadrados de zonas construidas.

Cuenta con grandes cristales que conectan el interior con el paisaje y llenan de luz estancias diseñadas para el descanso y la creatividad.

La casa dispone de todo tipo de lujos: piscina infinita, jardines de inspiración mediterránea y japonesa, gimnasio privado y amplias zonas de chill-out donde la privacidad está garantizada gracias a la vegetación y los altos muros que rodean la finca.

Mónica Naranjo cocinando en su casa de Sant Andreu de Llavaneres. Redes sociales

Pero el espacio más especial es, sin duda, el estudio de grabación profesional que la artista instaló en la vivienda y donde dio forma a parte de sus proyectos musicales.

Todos estos detalles se conocen porque hace tres años Mónica Naranjo puso a la venta esta increíble mansión.

Estuvo en venta

No obstante, quien fuera presentadora de la primera edición de La isla de las tentaciones terminó replanteándose la operación y decidió conservar la residencia en la que compartió una etapa de su vida junto a su exmarido, el criminólogo Óscar Tarruella.

Lo cierto es que pese a la fuerza escénica de la intérprete de Sobreviviré y Pantera en libertad, Mónica Naranjo siempre cultivó un perfil discreto en Llavaneres.

Sus vecinos la recuerdan como una presencia casi invisible, alejada de los eventos públicos y volcada en la tranquilidad de su hogar y en los paseos junto a sus perros.