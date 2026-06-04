Manel Fuentes, 55 años: "Realizo 2 o 3 horas de ejercicio a la semana y cuido mucho mi alimentación incluyendo buena proteína"

A sus 55 años, Manel Fuentes es uno de los rostros imprescindibles de Antena 3. El presentador continúa liderando cada semana el éxito de Tu cara me suena y se ha consolidado con el paso de los años como una de las grandes apuestas de la cadena.

Ahora, además, se pone al frente de la nueva temporada de ¡Salta!, demostrando que sigue siendo una de las figuras más fiables de la televisión española.

Más allá de las largas jornadas de grabación, los ensayos y el ritmo frenético de su trabajo, el cual le ocupa gran parte de su semana, el maestro de ceremonias no se olvida de su salud.

El presentador Manel Fuentes.

Según ha revelado en algunas entrevistas, el secreto para mantenerse en forma ha sido convertir el ejercicio y la nutrición en hábitos estables, más allá de un sacrificio puntual y de dietas milagro.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando protagonizó la portada de Men's Health. Aquella experiencia supuso un antes y un después, cambiando completamente su estilo de vida y dándose cuenta que el deporte es salud y no una obligación.

Lejos de plantearlo como un reto puntual, Fuentes aprovechó el proceso para transformar por completo sus hábitos de vida. Ejemplo de ello es el Manel Fuentes actual que, después de 8 años, sigue en el mismo camino.

El catalán reserva al menos dos o tres horas de ejercicio semanales, dividido en sesiones cortas, pero intensas que se adaptan a su calendario de rodajes y ensayos.

"Realizo 2 o 3 horas de ejercicio a la semana y cuido mucho mi alimentación, incluyendo buena proteína", declaró en una entrevista para la citada revista.

Manel Fuentes en '¡Salta!'

Para él, la constancia pesa más que las sesiones maratonianas: prefiere rutinas de unos 30 minutos que pueda encajar incluso en jornadas de grabación.

Su rutina se basa en sentadillas, flexiones, planchas y zancadas para reforzar piernas y core, acompañados siempre de estiramientos como pueden ser diferentes posturas de yoga para acabar la sesión.

Pero si hay algo que el presentador repite siempre que habla de bienestar es que el ejercicio, por sí solo, no basta. La alimentación juega un papel determinante en su día a día.

"Tomo un aguacate por la mañana e intento incluir buena proteína. La legumbre ha ganado mucho terreno en mi dieta. He aprendido a diferenciar entre hambre y ansiedad y he apostado por un estilo de vida saludable".

Su alimentación se basa principalmente en productos frescos, frutas y verduras de temporada, proteínas de calidad y una reducción considerable de los alimentos ultraprocesados.

Aunque reconoce que no se prohíbe ningún alimento, sí intenta moderar especialmente el consumo de dulces y productos azucarados.

De hecho, resume toda su filosofía en una frase que se ha convertido en uno de sus mantras personales: "80% nutrición, 20% ejercicio".

Detrás de su energía en televisión y de su imagen actual no hay fórmulas mágicas ni secretos imposibles, sino años de disciplina y pequeños hábitos mantenidos en el tiempo.