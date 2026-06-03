Es oficial: Joseba Arguiñano coge el relevo de su padre en su programa de cocina de Antena 3 desde este viernes

Este miércoles, 3 de junio, se ha confirmado que Joseba Arguiñano cogerá las riendas del programa de su padre en Antena 3 los viernes.

Han sido los propios cocineros los que han comunicado esta importante novedad. "Oye, una cosa, ¿tenías una sorpresa para hoy, no?", preguntaba Karlos, a lo que su hijo le respondía lo siguiente.

"Una sorpresa buena. Aita, el viernes tienes que estar en el sofá viendo la tele con la ama porque voy a estar yo aquí, en este plató, con un invitado 10. Nos lo vamos a pasar en grande", decía para chocar la mano de forma cariñosa con su progenitor.

Se trata de una noticia que EL ESPAÑOL adelantó en exclusiva el pasado 19 de mayo.

Con este cambio histórico, empieza a cocinarse un relevo generacional entre el chef vasco, toda una institución de la televisión -desde 2010 en Antena 3- y su hijo, que viene colaborando en el formato desde 2019.

Con invitados conocidos

Por lo tanto, Joseba Arguiñano se pondrá al frente del programa a partir de este mismo viernes, 5 de junio.

Se trata de "una evolución del formato que responde al creciente seguimiento que el cocinero ha generado entre los espectadores", explica Antena 3.

La cadena, además, destaca que su "estilo cercano, didáctico y desenfadado ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los grandes atractivos del formato".

Como se contó en este periódico, esta versión semanal que liderará Joseba incorporará la participación de invitados famosos, que compartirán cocina y conversación en cada entrega.

Joseba Arguiñano, junto a su padre Karlos, en el momento exacto de anunciar la novedad.

Se trata de "una dinámica que aportará nuevas historias, recetas y momentos al espacio, manteniendo el carácter accesible y familiar que define al formato".

De este modo, padre e hijo se repartirán la conducción del emblemático programa de cocina: el primero estará al frente durante cuatro días y el segundo asumirá la quinta jornada.

Conviene recordar que Cocina abierta de Karlos Arguiñano forma, junto a La ruleta de la suerte, uno de los grandes pilares de Antena 3. Ambos formatos integran el access del informativo que presenta Sandra Golpe a las tres de la tarde.

De hecho, en el mes de mayo, Arguiñano completó 50 meses de liderazgo ininterrumpidos, mientras que la hegemonía de Sandra Golpe asciende a los 100 meses.