Mercedes Milá: "En 'Gran Hermano' ganaba 60.000 euros por programa. Generaba mucho más de lo que ganaba"

Mercedes Milá ha regresado a la televisión para presentar Me meto en un jardín, el programa de entrevistas de La 2. La veterana comunicadora asumía un nuevo reto en RTVE después de No sé de qué me hablas, el formato que supuso su vuelta a la televisión pública tras 33 años.

Y es que, la catalana fue durante tres lustros la imagen más reconocible de Gran Hermano. Mercedes Milá estuvo al frente de 15 de las 17 primeras ediciones del reality de Telecinco. Solo faltó en la tercera, que la sustituyó Pepe Navarro. La 16 ya la cogió Jorge Javier Vázquez.

Pues bien, la presentadora desveló en el pódcast de RTVE Menudo cuadro el pastizal que se embolsaba presentando el formato, tras ser preguntada por el momento de su trayectoria que más dinero ingresaba. Una cifra de cuatro ceros.

"Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60.000 euros por programa", dijo, aclarando a continuación que pese a que se trataba de una cifra desorbitada no lo era tanto porque lo que que facturaba Telecinco a nivel publicitario era mucho más.

"Yo estaba dando mucho dinero al canal. Estaba generando muchísimo más de lo que ganaba", dijo

Al hilo del reality, Mercedes Milá también confesó que tuvo un affaire con una de las personas que participó. "Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de GH que me gustó mucho. Él estuvo muy bien porque fue el que frenó los caballos", dijo mencionando a Matías, el argentino que concursó en la cuarta edición.

Aunque la catalana no quiso dar muchos detalles, sí confirmó que hoy día mantienen el contacto y que guarda un bonito recuerdo de aquella relación. De hecho, en una de las galas, ambos se besaron en directo.

El apasionado beso de Mercedes Milá y Matías en 'GH 4'.

Pero aclaró que nunca se ha enamorado de alguien mientras realizaba una entrevista. "Es como si psicológicamente no te lo permites. Es como un grifo cerrado", declaró.

En otro orden de cosas, la periodista de 75 años también habló en Menudo cuadro sobre una hipotética entrevista a Pedro Sánchez.

La Milá dijo que le encantaría sentarse a charlar con el presidente del Gobierno "porque no conozco un caso de un político en acción que haya sido resistente y resiliente a todo el mecanismo de la derecha con la intención de destrozarlo, sacarlo de dónde está y a ver si ganamos las elecciones".

Eso sí, aseguró que dicha entrevista no ha de hacerse "a la ligera" y que, por supuesto, una de las primeras preguntas que le haría sería sobre Zapatero. Afirmó, además, que no reconoce a Felipe González.

Mercedes Milá en el pódcast de RTVE 'Menudo Cuadro'.

Mercedes Milá aseguró también que estaría "feliz de la vida" en el caso de que pudiera entrevistar al rey emérito Juan Carlos, aunque lo haría "sin faja", es decir, sin ningún tipo de cortapisa, un asunto difícil, por no decir imposible.

Sobre la reina Letizia, por último, la periodista dijo de ella que es "una persona que ha sufrido enormemente en esa casa [la Casa Real], le han hecho la vida muy difícil y ha salido para adelante".