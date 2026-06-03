Hoy en Netflix: una miniserie de 3 capítulos que se puede ver en 190 países y ha sido traducida a más de 30 idiomas en el mundo

Netflix vuelve a apostar por el true crime documental y los grandes acontecimientos de la cultura popular con Michael Jackson: El veredicto, una miniserie de tres episodios que se estrena este miércoles, 3 de junio, y que ya apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la plataforma.

Disponible en más de 190 países y traducida a más de 30 idiomas, la producción reconstruye uno de los procesos judiciales más mediáticos de las últimas décadas: el juicio contra Michael Jackson en 2005.

La serie, producida por Candle True Stories y presentada como un Original de Netflix, no se limita a repasar los titulares que dieron la vuelta al mundo hace más de veinte años.

Su principal atractivo está en la utilización de las transcripciones oficiales del tribunal de Santa María, en California, para recrear lo que las cámaras no pudieron mostrar durante aquellas semanas de máxima tensión mediática.

Dividida en tres capítulos, la producción adopta una estructura cronológica que permite al espectador revivir el caso desde diferentes perspectivas.

El primer episodio, titulado La Acusación, pone el foco en el fiscal Tom Sneddon y en las pruebas presentadas por la fiscalía tras las denuncias que sacudieron la imagen pública del llamado Rey del Pop en 2003.

La serie profundiza en el contexto mediático de aquellos años y en cómo el caso se convirtió en un fenómeno global seguido minuto a minuto por televisiones de todo el planeta.

El segundo capítulo, El Juicio, se centra en las doce semanas de testimonios que marcaron el proceso judicial. La producción reconstruye las declaraciones más controvertidas y la estrategia de defensa liderada por el abogado Thomas Mesereau, cuya intervención fue considerada decisiva para desmontar parte de las acusaciones.

La miniserie también explora la presión constante de la prensa y el impacto psicológico que el juicio tuvo sobre Jackson.

Michael Jackson en un clip de 'Michael Jackson: el veredicto' de Netflix. Netflix

El desenlace llega con El Veredicto y el Legado, un episodio que revive la tensión del 13 de junio de 2005, día en que Michael Jackson fue absuelto de todos los cargos.

A partir de ahí, la serie analiza cómo aquel proceso afectó de forma irreversible a la salud, la carrera y la vida personal del artista hasta su fallecimiento en 2009.

Con una narrativa sobria y apoyada en documentos judiciales reales, Michael Jackson: El veredicto busca ofrecer una mirada más detallada y menos sensacionalista sobre un caso que dividió a la opinión pública internacional.

Netflix vuelve así a demostrar su interés por los relatos basados en hechos reales capaces de generar conversación global y recuperar episodios que marcaron la historia reciente de la música y el entretenimiento.

La miniserie llega además en un momento en el que las producciones documentales sobre grandes iconos culturales siguen despertando enorme interés entre los espectadores. Y todo apunta a que este estreno no será la excepción.