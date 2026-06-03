Henar Álvarez lo enseña todo en TVE: su desnudo integral en pleno prime time para responder a las críticas

La cómica Henar Álvarez enseñó sus pechos en su programa 'Al cielo con ella'.

Henar Álvarez dejó una de las imágenes más comentadas de la noche este martes en televisión. La cómica se quedó literalmente en pelotas en el programa que presenta en La 1 Al cielo con ella.

La humorista sorprendió a la audiencia al comienzo de la emisión al dejar sus pechos al descubierto como protesta a las críticas que habitualmente recibe por su forma de vestir.

El programa difuminó el momento en la edición, por lo que los espectadores no vieron ninguna imagen explícita.

"Nosotras arrancamos este programa en 2024. No ha habido ni una sola semana en la que no me haya escrito alguien para decirme que por qué para presentar voy vestido de hombre", empezaba su alegato.

La presentadora defendió que la ropa no determina el género de quien la lleva. "Perdón por llevar traje y una corbata. Cariño, ir de traje no me hace ir de hombre. Igual que una Biblia en la mano de Dani Alves no le convierte en un santo", agregaba.

Henar también denunció la facilidad con la que se juzga la apariencia de las mujeres.

"En este juego nosotras vamos a perder siempre. Te digo yo que vengo en vestido y falda y si la llevo muy larga voy de monja. Si la llevo muy corta voy muy fresca y me estoy codificando. Si voy de negro, voy sosa. Si voy de rosa, voy infantil. Si voy de leopardo, puta. O sea, es que eso lo sabe todo el mundo".

“Ni Dani Alves con una biblia es un santo. ¿Podemos dejar los estereotipos rancios cual bus de Hazte Oír? Si en la nevera veo algo pasado no digo "mira, Florentino Pérez"”



— Henar Álvarez: GenialA 💜👑 Súbeselo ya @Josepablo_ls



▶️ #AlCieloConEllA ¡HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ! pic.twitter.com/AKYNS1czyX — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) June 2, 2026

La cómica bromeó a continuación: "Es que me voy a venir a presentar en batamanta a ver si así no se queja nadie. Yo creía que eso de que la ropa no tenía género era una cosa que estaba ya más que superada".

En su monólogo, Henar también aprovechó para reflexionar sobre ciertos estereotipos relacionados con el comportamiento femenino.

"Cuando me dicen que me comporto como un hombre, ¿a qué se refieren? A beber whisky, a hablar alto, a liderar equipos, a tener una opinión, a ocupar espacio, a mostrarte con autoestima. Por favor, ¿podemos dejar de seguir estereotipos rancios que parecemos un autobús de Hazte Oír?", dijo.

"Lo que no puede ser es que, porque una mujer no se muestre como frágil, dulce o maternal, ya le digan que se está comportando como un hombre", se quejó.

Henar Álvarez.

"Estoy harta y, a partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa y sí en lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas", dijo para a continuación quitarse la ropa para quedarse desnuda ante las cámaras.

"Moraleja: da igual cómo te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista", añadió Henar para después dirigirse al presidente de RTVE: "Espero que hayáis pagado hoy por venir aquí, porque esto... ¡José Pablo, págame un extra hoy!".

Audiencias

Más allá del monólogo, Al cielo con ella continúa con datos bastante discretos en el prime time de La 1. Este martes, el programa anotó un 7,4% de share, lo que supone una caída de 1,2 puntos respecto a la semana pasada.

Aunque el formato es superado por Supervivientes (15,5%) en Telecinco, por En tierra lejana (10,9%) en Antena 3 y hasta por Código 10 (9,4%) en Cuatro, el formato de Henar Álvarez puede presumir de haber ganado la batalla a Marc Giró, porque Cara al show obtuvo un 5,6% en laSexta.