Cambios en la programación de RTVE: 'La Revuelta' de Broncano salta este jueves al prime time y el 'Telediario' acorta su duración

El fútbol empieza a alterar la programación de RTVE. Aunque no será hasta el próximo jueves 11 cuando arranque el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, este jueves la parrilla de La 1 quedará modificada por el partido amistoso que disputará España.

Los de Luis de la Fuente ultiman su preparación al campeonato enfrentándose a la selección de Irak. El partido se jugará en el estadio de Riazor, en La Coruña, a partir de las 21:00 horas.

Lógicamente, RTVE tendrá que reconfigurar la parrilla para dar todo el protagonismo al fútbol.

Para empezar, Aquí la Tierra, el programa de divulgación que presenta Jacob Petrus recortará su duración en 15 minutos, porque el previo del partido, con Juan Carlos Rivero al frente, arrancará a las 20.45.

De igual forma, el partido obligará también a que la segunda edición del Telediario se emita durante el descanso, con una duración mucho más reducida.

Pero el cambio más importante afectará a La Revuelta de David Broncano. RTVE ha optado por mantener el programa en parrilla -a diferencia de otras veces-, aunque lo hará en un horario inusual.

Según la programación de la pública, el show arrancará a las 22:50, aunque su inicio podría retrasarse en función de cualquier tipo de circunstancia que afecte al partido de España.

La selección española de fútbol en una imagen de archivo.

De esta forma, La Revuelta se alargará hasta pasada la medianoche, a la que le seguirá una reposición. El show de Broncano sustituye al cine, que era la oferta que venía ofreciendo La 1 en las últimas semanas.

Por lo tanto, Broncano no competirá contra El Hormiguero de Pablo Motos, que este jueves recibe la visita de Raphael.

En cambio, sí coincidirá con el grueso de la gala de Supervivientes en Telecinco, la oferta líder de los jueves; Horizonte, que sigue en máximos en Cuatro; la serie ¿A qué estás esperando? de Antena 3 y Servicio secreto by Chicote en laSexta.

Así quedará la programación de La 1 este jueves

20:25: Aquí la Tierra

20:45: Previo España-Irak

21:00: España-Irak

21:45: Telediario 2

22:50: La Revuelta

00:30: Reposición de La Revuelta

01:40: La noche en 24 horas

Mundial y la visita del Papa

Como se decía más arriba, el Mundial de fútbol afectará completamente a la parrilla de La 1 las próximas semanas. Para empezar, la pública ofrecerá un total de 17 partidos de la primera fase, incluidos los tres que disputará España.

Sus rivales son Cabo Verde (15 de junio a las 18:00), Arabia Saudí (21 de junio a las 18:00) y Uruguay (27 de junio a las 02:00).

El Mundial supondrá un importante chute de audiencia para La 1 en junio y julio. De hecho, lo lógico sería que la pública arrebatara el liderazgo a Antena 3.

Por otra parte, la programación de La 1 también sufrirá cambios en los próximos días debido a la histórica visita del Papa León XIV. La parrilla se verá alterada entre el 6 y el 12 de junio, que es cuando el pontífice se encuentre en España.

Los 'perjudicados' serán los programas Mañaneros 360, Malas lenguas, Aquí la tierra y las series Valle Salvaje y La Promesa.