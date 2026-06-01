Audiencias: Antena 3 amplía en mayo su ventaja frente a La 1 y Telecinco, y Cuatro se apunta el triunfo frente a laSexta

Antena 3 vuelve a ganar la batalla de las audiencias. La cadena de Atresmedia gana mayo con un 12,9% de share, tres décimas más que en abril, reforzando así un liderazgo que se extiende hasta los 22 meses ininterrumpidos.

La privada llega a la recta final de la temporada con los deberes hechos, sin haber perdido ni un solo mes, aunque lo lógico es que tanto en junio como julio cayera del lado de La 1 debido al Mundial de fútbol.

El dominio de Antena 3 es total. De hecho, ha liderado el 96% de las jornadas del mes. Su gran bastión continúan siendo los informativos, que alcanzan los 77 meses consecutivos como los preferidos para los espectadores. Firman, además, su mejor mayo en 5 años.

Aunque todas sus ediciones lideran, mención especial merece la que presenta Sandra Golpe, que es la más vista de toda la televisión con una media de 2,2 millones de espectadores y un 23,3% de cuota de pantalla. Su edición lleva en los más alto un total de 100 meses.

Antena 3 también puede presumir de sus programas. El Hormiguero es el programa más visto de la televisión con 1,6 millones de seguidores. El formato de Pablo Motos (13,5%) lidera sin problemas frente a La Revuelta (10,9%).

Sandra Golpe en 'Antena 3 Noticias 1'.

Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena se cuelan también en el ranking de los programas más vistos. En la sobremesa, Sueños de libertad se reafirma como la serie más vista de la televisión y firma su mejor mayo (14,2%).

También le ha ido bien con Mask Singer en la noche de los miércoles y con La Voz Kids los sábados. No tanto con la serie ¿A qué estás esperando? los jueves.

La 1, mejor mayo desde 2013

La 1 se mantiene como la segunda cadena más vista con un 11,2%. Pese a ganar 8 décimas en el interanual, cae 4 respecto a abril y la distancia con Antena 3 se ha abierto a 1,7 puntos. No obstante, los datos siguen siendo positivos porque logra su mejor mayo desde 2013.

Conviene decir que La 1 no ha contado este año con Eurovisión, el evento televisivo que más aporta al rosco de las audiencias. Pero sí con la final de la Champions, que ha sido lo más visto del mes en televisión.

El partido entre el PSG y el Arsenal firmó un 29,5% y 2.640.000 seguidores. Los datos se dispararon hasta el 39,7% de share y los 3,6 millones de espectadores con los penaltis.

Las mañanas siguen siendo de La 1 gracias a La hora de La 1 y Mañaneros 360. Sin embargo, los programas que pilotan Silvia Intxaurrondo (18,1%) y Javier Ruiz (15,5%) pierden fuelle. El primero marca su resultado más flojo desde diciembre, mientras que el segundo firma su peor dato desde septiembre.

'Barrio Esperanza'

En la tarde, Directo al grano cosecha mínimo de temporada. En mayo, La 1 ha pinchado con La casa de la música (9,2%), el especial que sustituyó a Eurovisión.

En prime time, MasterChef (11%) marca con su peor cuota en dos años, y Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez (8,4%) está teniendo un rendimiento insuficiente.

Broncano experimenta una ligera subida en el access, pero sigue sin acercarse a Motos. La alegría se la da Barrio Esperanza, la serie más vista del prime time, que ha finalizado su primera temporada por encima del millón de espectadores.

Telecinco, peor mayo de la historia

Telecinco sigue tercera (9,2%). La cadena, que solo ha crecido una décima respecto al mes pasado, no evita firmar un nuevo mínimo histórico en mayo.

Ana Rosa Quintana continúa ejerciendo como la locomotora de las mañanas. De hecho, la semana pasada fue la mejor de todo el curso con un 13,9%, casi cinco puntos por encima de la media de la cadena.

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

Si Telecinco resiste es gracias a sus realities. Supervivientes (17,2%) y La isla de las tentaciones (14,1%) son sus grandes joyas de la cadena.

No obstante, el canal sigue sufriendo en las tardes, una franja que sufrirá una revolución completa en las próximas semanas.

El triunfo de Cuatro

La noticia más positiva de Mediaset se la lleva con Cuatro, que parece confirmar una tendencia que se viene cocinando en los últimos meses.

Cuatro (6,5%) gana sin problema a laSexta (5,8%), la mayor ventaja de los últimos ochos años. Es el mejor mayo en 10 años para el segundo canal del grupo de Fuencarral.

Nacho Abad, en 'En boca de todos'. Mediaset España

Y si Cuatro ha dado el sorpasso es gracias a los formidables resultados que están cosechando Horizonte, En boca de todos o Todo es mentira, programas que están sacando tajada de la convulsa actualidad informativa por los escándalos que afecta al Gobierno.

En la otra cara de la moneda está laSexta. La cadena pierde una décima sobre abril y los nuevos programas de Marc Giró y Aimar Bretos aún no han ejercido como revulsivo. Al Rojo vivo está por debajo de la media de la cadena, de la que Aruser@s y El intermedio siguen siendo sus ofertas más competitivas de su parrilla.