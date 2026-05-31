¿Qué puede hacer (y qué no) Telecinco con El Rosco? ¿Hasta cuándo se verá en Antena 3? Las respuestas al lío de 'Pasapalabra'

Roberto Leal y el rosco de 'Pasapalabra' en una creatividad propia. John Reyes

Es el culebrón televisivo de los últimos años. Pasapalabra está en el ojo del huracán a raíz de que el Tribunal Supremo ordenara a Atresmedia dejar de emitir El Rosco, la prueba estrella del concurso más visto de la televisión.

La resolución judicial considera que los derechos de El Rosco pertenecen a la productora MC&F y no a ITV Studios, actual titular de Pasapalabra en España.

La historia no quedaba ahí, pues ese mismo día, se conocía la jugada secreta de Mediaset: el grupo había firmado un acuerdo con MC&F para hacerse con los derechos de El Rosco, que estaba supeditado a una sentencia favorable a la compañía neerlandesa. Como así sucedió.

Fue este pasado miércoles 27 cuando Mediaset oficializaba que ponía en marcha un nuevo concurso que incluirá El Rosco "como elemento final y principal", al mismo tiempo que se conocía que tendrá que pagar 73 millones de euros por emitir Pasapalabra de forma irregular años atrás.

Estos son los últimos episodios de una guerra judicial (y millonaria) que viene de lejos, tal y como ha contado EL ESPAÑOL, y que hará que Pasapalabra deje de existir tal y como lo conocemos en nuestro país.

Un lío morrocotudo que deja varias incógnitas para el espectador del formato. En primer lugar, es importante señalar que Antena 3 podrá seguir emitiendo Pasapalabra con o sin Rosco.

A priori, la cadena de Atresmedia continuará emitiendo el concurso con normalidad, es decir, con su prueba estrella, en las próximas semanas.

David Trigo y Javier Alonso son los concursantes que actualmente luchan por el bote de 'Pasapalabra'.

¿Hasta cuándo? A fecha de publicación de este artículo se desconoce. El grupo dispone de un período de ejecución voluntaria una vez que se le haya notificado de forma oficial la sentencia.

Y, lógicamente, Antena 3 no quiere dar pistas a la competencia sobre las fechas que maneja su departamento legal.

Ahora bien, cuando esto ocurra, la cadena e ITV tendrán que buscar una prueba similar a El Rosco en la que se enfrenten dos concursantes, sea capaz de crear la misma atmósfera y emoción, y sirva como desenlace a los juegos previos, que seguirán siendo los mismos.

Lo cierto es que Antena 3 se enfrenta a todo un desafío, pues no olvidemos que los 10-15 minutos de El Rosco suele ser el minuto de oro. "Pasapalabra es mucho más que El Rosco", decía Roberto Leal, actual presentador del concurso.

Una opinión que difiere a la de muchos otros, que dicen que Pasapalabra "no tiene sentido sin El Rosco", como reconocía Nacho Mangut a EL ESPAÑOL. "Es el eje del programa".

El Rosco, a Telecinco

Próximamente, Telecinco estrenará un nuevo concurso que incluirá la dinámica de El Rosco, pero no puede utilizar su nombre comercial.

Y es que, una sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea aseguró en 2023 que El Rosco es una marca vinculada a Pasapalabra y, por ende, propiedad de ITV. De ahí que MC&F pueda explotar la prueba pero no la marca.

Eso sí, Mediaset sí podrá promocionar El Rosco como concepto para que el público asocie que la prueba aterriza en su parrilla.

Se dará un caso parecido al que ocurrió cuando Telecinco anunció La Granja, que era una marca de Antena 3, y que finalmente se estrenó como Pesadilla en El Paraíso.

De la misma forma, Mediaset tendrá que hacer un concurso que no se puede parecer en nada a Pasapalabra, si no quiere incurrir en nuevos problemas judiciales con ITV, con nuevos juegos antes de la prueba final. Tampoco puede construir un plató con un decorado que recuerde al actual.

Para ello, Telecinco podrá poner dos atriles en los que se situarán dos concursantes que irán resolviendo las 25 definiciones, pero nunca podrán emplear expresiones que recuerden a Pasapalabra. Es decir, no escucharemos el mítico 'pasa palabra'.

Rafa Castaño y Orestes en el Rosco de 'Pasapalabra'.

Hasta el momento, Mediaset no ha dado más información. Se prevé que este nuevo concurso ocupe próximamente la franja del access del informativo de Carlos Franganillo para competir directamente contra Pasapalabra.

Eso sí, el grupo de Fuencarral tendrá que valorar también el buen rendimiento que está teniendo Allá tú. El concurso que pilota Juanra Bonet se ha hecho un hueco en Telecinco, si bien no se ha acercado a los números de su rival.

Este pasado jueves, por ejemplo, marcaba su cuarta mejor cuota histórica al registrar un 11,1% de share.